ММК заготавливает конкуренцию

Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) собирается вложить в новые проекты около $2 млрд до 2025 года. Цель — сокращение себестоимости заготовок (слябов) с $313 до $266 за тонну. По оценкам компании, новые инвестпроекты, в частности, аглофабрика, коксохимическое производство, домна и паровая электростанция, увеличат EBITDA на $483 млн. Другие российские металлургические холдинги также намерены сокращать расходы на выпуск своих слябов. При этом себестоимость слябов ММК пока самая высокая в России, что объясняется наименьшим уровнем вертикальной интеграции среди российских металлургов.

Российские металлурги планируют к 2023–2025 годам сократить себестоимость выпускаемых слябов, что позволит им компенсировать инфляцию издержек и получать прибыль даже в периоды низких цен. Последним из крупных холдингов об этом объявил Магнитогорский металлургический комбинат. В текущих рыночных условиях компания планирует к 2025 году снизить себестоимость выпускаемых слябов до $266 за тонну, говорится в материалах, которые были представлены на Дне инвестора в Лондоне.

По итогам девяти месяцев 2019 года себестоимость слябов составляла $313 за тонну.

Однако за счет реализации трех инвестиционных проектов компания снизит себестоимость на $47 за тонну. Новая аглофабрика даст снижение на $9, новый коксохимический комплекс — на $9, а новая доменная печь — на $29. Согласно презентации, основные инвестиционные проекты, которые будут реализовываться в 2019–2025 годах, должны увеличить EBITDA на $483 млн. CAPEX новой аглофабрики, ввод которой состоялся в 2019 году, составляет $400 млн с эффектом на EBITDA $47 млн. Новый коксохимический комплекс будет введен в 2021–2022 годах, CAPEX — $785 млн, эффект на EBITDA — $54 млн. ММК введет новую доменную печь и паровую турбинную электростанцию в 2024 году, CAPEX — $694 млн, эффект на EBITDA — $119 млн.

Другие крупные производители стали в России также планируют снижать себестоимость слябов.

Представитель «Северстали» сообщил “Ъ”, что цель холдинга — достичь отрыва не менее чем в 10% от конкурентов по себестоимости базового продукта.

«По итогам третьего квартала себестоимость сляба на интегрированном уровне составляла $208 за тонну»,— сказали в компании. По словам представителя «Северстали», эффект на EBITDA от снижения издержек в 2018–2023 годах составит $1 млрд.

По словам представителя НЛМК, себестоимость стали к 2023 году планируется сократить при текущих рыночных условиях на 10% от уровня 2018 года. В 2018 году себестоимость составляла $266, таким образом, она может снизиться до $239 за тонну.

С учетом высоких цен на металлургическое сырье и прежде всего на железную руду за счет роста производства стали в Китае и ряде других стран российские компании с высоким уровнем вертикальной интеграции обладают наиболее низкой себестоимостью, отмечает Борис Красноженов из Альфа-банка. «"Северсталь" является лидером по уровню себестоимости, раскрыв себестоимость сляба за третий квартал на уровне $208 за тонну. ММК пока что обладает наименьшим уровнем вертикальной интеграции среди российских металлургов»,— констатирует аналитик.

Евгений Зайнуллин