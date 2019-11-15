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Курс доллара. Прогноз на 18–22 ноября

Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль

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Российский рубль незначительно ослабил позиции к ведущим мировым валютам. По итогам торгов пятницы на Московской бирже курс американской валюты составил 63,73 руб./$, что почти на 10 коп. ниже значений закрытия предшествующей недели. Движение курса определяется динамикой американского доллара в мире, а также поведением цен на нефть.

Банки Прогноз курса доллара (руб./$)
"БКС Премьер" 63.70-64.40
Банк Зенит 64.00
ПСБ 64.00-64.50
МТС-банк 63.40-64.80
Банк Русский Стандарт 63.50-64.50
СМП Банк 63.50-65.00
Нордеа-банк 63.50-64.50
Консенсус-прогноз * 64.09

* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков

Нордеа-банк
СМП Банк
Банк Русский Стандарт
МТС-банк
ПСБ
Банк Зенит
"БКС Премьер"
Алексей Тарханов

Риторика по торговым переговорам остается в центре внимания мировых финансовых рынков

Предстоящая неделя небогата на макроэкономическую статистику, поэтому геополитика продолжит определять настроения на глобальных площадках. Риторика по торговым переговорам остается в центре внимания мировых финансовых рынков. Она и определит динамику рубля. В паре с долларом текущие уровни вблизи 64 выглядят весьма сбалансированными и, вероятно, сохранят актуальность. В паре с евро ключевой станет статистика по европейским индексам PMI, публикуемая в пятницу.

Алексей Тарханов

В отсутствие негативных новостей рисковые активы будут слабо меняться в цене

В условиях продолжающихся переговоров по торговому соглашению между США и Китаем краткосрочную поддержку рублю будет оказывать налоговый период. Возможная коррекция на рынках, которую ожидают аналитики, пока не происходит по причине высокого уровня ликвидности. Поэтому в отсутствие негативных новостей рисковые активы будут слабо меняться в цене. Цены на нефть марки Brent закрепились на уровне выше $60 за баррель и оказывают нейтральное влияние на российскую валюту. С учетом этих факторов на неделе курс пары доллар—рубль будет находиться в диапазоне 63,5–65,0 руб./$.

Алексей Тарханов

На рубль будут также давить валютные интервенции Банка России

На неделе российский рынок входит в налоговый период, где объем выплат в бюджет в ноябре будет существенно меньше октябрьского (1,7 трлн руб. против 2,2 трлн руб.). На рубль будут также давить валютные интервенции Банка России, где в этом месяце они больше, чем в прошлом. Из внешних факторов, оказывающих давление на рубль,— поступающие противоречивые сообщения о торговых переговорах США и Китая, протесты в Гонконге, которые могут сократить рискованные операции в валютах развивающихся стран и повлечь уход в безопасные активы. Нефть удерживает позиции выше $60 за баррель на фоне надежд на продолжение сокращения добычи ОПЕК после того, как организация снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. В случае подписания торгового соглашения и при сохранении торгового диапазона нефти марки Brent $60–62 за баррель рубль может существенно укрепиться.

Нейтральные данные по инфляции в США увеличили вероятность длительной паузы в политике ФРС

На внешних рынках сохраняется неопределенность, что транслируется в боковик и на локальном рынке. Примечательно, что нейтральные данные по инфляции в США увеличили вероятность длительной паузы в политике ФРС. На фоне низкой волатильности курса рубля это хорошее время для кэрри-трейд, и рынок ОФЗ к концу недели отыгрывает почти половину снижения. Мы ожидаем, что на следующей неделе выше вероятность того, что рубль будет оставаться стабильным, ориентируемся на диапазоны 63,40–64,80 руб.$, 70–71 руб./€.

Алексей Тарханов

Рубль по-прежнему несколько переоценен

К концу недели на внутреннем валютном рынке наблюдалось умеренное укрепление рубля, и пара доллар—рубль вернулась ниже отметку 64 руб./$. При этом явных драйверов для продолжения тенденции к укреплению российской валюты мы пока не наблюдаем. Фундаментально, с нашей точки зрения, рубль по-прежнему несколько переоценен, и при отсутствии явного позитива на глобальных рынках видим основания на следующей неделе вернуться в диапазон 64–64,50 руб./$.

Алексей Тарханов

Среди внутренних факторов стоит выделить начало налогового периода

Мировые рынки возобновили оптимистичный взгляд на рискованные активы на фоне сигналов приближения финальной фазы торговых переговоров между США и КНР. Доллар глобально слабеет, цены на нефть игнорируют отраслевую статистику из США, которая выглядит негативно для котировок. Все это является кратковременной внешней поддержкой рубля, которая может привести к возобновлению притока спекулятивного капитала на внутренний долговой рынок. Среди внутренних факторов стоит выделить начало налогового периода, однако его влияние на рубль проявится лишь к концу следующей недели. До тех пор, пока рынки ждут возможной сделки США—КНР, волатильность на рынке останется повышенной, что затронет и поведение рубля. Ряд рискованных активов находятся вблизи исторических максимумов, что накалит напряженность на рынках в случае геополитического провала.

Алексей Тарханов

Фокус внимания инвесторов останется в плоскости торговых переговоров Штатов и КНР

Рубль завершает неделю вблизи уровня 63,8 руб./$. Сомнения рынков в торговых переговорах США и Китая пока что остаются слабыми. Поводов для более масштабной коррекции российского долгового рынка и соответствующего усиления давления на рубль также не появилось. Ожидаем, что на следующей неделе рубль снова получит традиционную поддержку со стороны спроса компаний на рублевую валюту в рамках подготовки к налоговым выплатам. Фокус внимания инвесторов останется в плоскости торговых переговоров Штатов и КНР. Ожидаем движения курса рубля в диапазоне 63,7–64,4 руб./$.

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