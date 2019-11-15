Курс доллара. Прогноз на 18–22 ноября

Татьяна Евдокимова, экономист Риторика по торговым переговорам остается в центре внимания мировых финансовых рынков Предстоящая неделя небогата на макроэкономическую статистику, поэтому геополитика продолжит определять настроения на глобальных площадках. Риторика по торговым переговорам остается в центре внимания мировых финансовых рынков. Она и определит динамику рубля. В паре с долларом текущие уровни вблизи 64 выглядят весьма сбалансированными и, вероятно, сохранят актуальность. В паре с евро ключевой станет статистика по европейским индексам PMI, публикуемая в пятницу.

Владимир Помыткин, руководитель направления по стратегическому анализу и моделированию В отсутствие негативных новостей рисковые активы будут слабо меняться в цене В условиях продолжающихся переговоров по торговому соглашению между США и Китаем краткосрочную поддержку рублю будет оказывать налоговый период. Возможная коррекция на рынках, которую ожидают аналитики, пока не происходит по причине высокого уровня ликвидности. Поэтому в отсутствие негативных новостей рисковые активы будут слабо меняться в цене. Цены на нефть марки Brent закрепились на уровне выше $60 за баррель и оказывают нейтральное влияние на российскую валюту. С учетом этих факторов на неделе курс пары доллар—рубль будет находиться в диапазоне 63,5–65,0 руб./$.

Максим Тимошенко, директор департамента операций на финансовых рынках На рубль будут также давить валютные интервенции Банка России На неделе российский рынок входит в налоговый период, где объем выплат в бюджет в ноябре будет существенно меньше октябрьского (1,7 трлн руб. против 2,2 трлн руб.). На рубль будут также давить валютные интервенции Банка России, где в этом месяце они больше, чем в прошлом. Из внешних факторов, оказывающих давление на рубль,— поступающие противоречивые сообщения о торговых переговорах США и Китая, протесты в Гонконге, которые могут сократить рискованные операции в валютах развивающихся стран и повлечь уход в безопасные активы. Нефть удерживает позиции выше $60 за баррель на фоне надежд на продолжение сокращения добычи ОПЕК после того, как организация снизила прогноз мирового спроса на нефть в 2020 году. В случае подписания торгового соглашения и при сохранении торгового диапазона нефти марки Brent $60–62 за баррель рубль может существенно укрепиться.

Олег Кочетков, начальник управления валютных операций Нейтральные данные по инфляции в США увеличили вероятность длительной паузы в политике ФРС На внешних рынках сохраняется неопределенность, что транслируется в боковик и на локальном рынке. Примечательно, что нейтральные данные по инфляции в США увеличили вероятность длительной паузы в политике ФРС. На фоне низкой волатильности курса рубля это хорошее время для кэрри-трейд, и рынок ОФЗ к концу недели отыгрывает почти половину снижения. Мы ожидаем, что на следующей неделе выше вероятность того, что рубль будет оставаться стабильным, ориентируемся на диапазоны 63,40–64,80 руб.$, 70–71 руб./€.

Михаил Поддубский, главный аналитик Рубль по-прежнему несколько переоценен К концу недели на внутреннем валютном рынке наблюдалось умеренное укрепление рубля, и пара доллар—рубль вернулась ниже отметку 64 руб./$. При этом явных драйверов для продолжения тенденции к укреплению российской валюты мы пока не наблюдаем. Фундаментально, с нашей точки зрения, рубль по-прежнему несколько переоценен, и при отсутствии явного позитива на глобальных рынках видим основания на следующей неделе вернуться в диапазон 64–64,50 руб./$.

Владимир Евстифеев, начальник аналитического управления Среди внутренних факторов стоит выделить начало налогового периода Мировые рынки возобновили оптимистичный взгляд на рискованные активы на фоне сигналов приближения финальной фазы торговых переговоров между США и КНР. Доллар глобально слабеет, цены на нефть игнорируют отраслевую статистику из США, которая выглядит негативно для котировок. Все это является кратковременной внешней поддержкой рубля, которая может привести к возобновлению притока спекулятивного капитала на внутренний долговой рынок. Среди внутренних факторов стоит выделить начало налогового периода, однако его влияние на рубль проявится лишь к концу следующей недели. До тех пор, пока рынки ждут возможной сделки США—КНР, волатильность на рынке останется повышенной, что затронет и поведение рубля. Ряд рискованных активов находятся вблизи исторических максимумов, что накалит напряженность на рынках в случае геополитического провала.