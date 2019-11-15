Судьба лидеров оппозиции ПНР до и после краха социализма

Лех Валенса

Фото: Rafal Malko / Agencja Gazeta / Reuters

С 1967 года — электрик судоверфи имени Ленина в Гданьске. В 1970-м вошел в состав забастовочного комитета. В 1976 году уволен. Неоднократно арестовывался. Соучредитель объединения независимых профсоюзов «Солидарность». 17 сентября 1980 года избран председателем «Солидарности».

После введения военного положения арестован и интернирован. Освобожден в ноябре 1982 года.

Участник «Круглого стола» 1989 года. Первый президент Республики Польша, избранный на свободных выборах 1990 года. В 1995-м проиграл выборы.

На протяжении многих лет Валенса обвинялся в том, что в 1970– годах был тайным информатором органов госбезопасности под псевдонимом Болек. Все обвинения в свой адрес он отвергал. В 2016-м в доме бывшего министра внутренних дел Чеслава Кищака были найдены написанные Болеком документы. В 2017 году комиссия Института национальной памяти Польши огласила результаты почерковедческой экспертизы, однозначно подтвердившей, что агентом Болеком был Лех Валенса.

Богдан Борусевич

Фото: Chris Wattie / Reuters

Вице-маршал Сената Польши.

Впервые был арестован в 1968 году, в 19-летнем возрасте, за печать и распространение оппозиционных листовок. Участвовал в кампании поддержки рабочих Радома, принимал участие в деятельности Комитета защиты рабочих (КОС-КОР). Один из основателей « Свободных профсоюзов Побережья», организации—предшественницы «Солидарности». Главный организатор забастовки на Гданьской судоверфи в августе 1980 года, соавтор текста 21 требования Межзаводского забастовочного комитета.

В период действия военного положения — на нелегальном положении. Арестован в 1986 году, освобожден по амнистии в 1988-м.

Заместитель председателя «Солидарности», баллотировался в председатели.

Депутат Сейма с 1991 по 2001 год, сенатор с 2005 года. Исполнял обязанности президента Польши 8 июля 2010 года.

С 2015 года находится в санкционном списке лиц, которым запрещен въезд в Российскую Федерацию.

Анджей Гвязда

Фото: Michal Fludra / NurPhoto / Getty Images

Инженер. Участник гданьской забастовки 1970 года. Участвовал в деятельности КОС-КОР. Один из основателей «Свободных профсоюзов Побережья». Член президиума Межзаводского забастовочного комитета. Член президиума «Солидарности».

После введения военного положения арестован и интернирован. После освобождения в 1982 году арестован вновь, находился в заключении до амнистии в 1984 году. Вскоре после выхода на свободу осужден на пять месяцев тюрьмы за драку с офицером ЗОМО.

Выступал против переговоров «Солидарности» с ПОРП и договоренностей «Круглого стола». Отказался от юбилейных наград к годовщинам создания «Солидарности».

В 1998 году вышел на пенсию. Несколько раз неудачно баллотировался в парламент.

Анна Валентынович

Фото: Maciej Kosycarz / AP

Сварщица, затем крановщица Гданьской судоверфи. Вступила в «Свободные профсоюзы Побережья» в 1978 году. Была уволена за членство в них за пять месяцев до выхода на пенсию, 7 августа 1980 года. Восстановление Анны Валентынович на работе было одним из требований участников забастовки на судоверфи, начавшейся 14 августа.

В 1981 году сотрудники госбезопасности совершили неудачную попытку отравления Валентынович.

В период действия военного положения была интернирована. В марте 1983 года была осуждена на полтора года лишения свободы условно за организацию забастовки в 1981 году. В декабре 1983-го была арестована за попытку установить мемориальную доску в память об убитых шахтерах шахты «Вуек». В апреле 1984 года суд над ней был отложен на неопределенный срок в связи с состоянием здоровья.

Погибла 10 апреля 2010 года в авиакатастрофе под Смоленском.