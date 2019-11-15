Судьба руководителей ПНР после краха социализма

Войцех Ярузельский

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Первый секретарь ЦК ПОРП (1981–), председатель Госсовета ПНР (1985–), президент страны (19 июля 1989—21 декабря 1990), генерал армии. Член Военного совета национального спасения (1981–). Не принимал участия в первых свободных президентских выборах в Польше в ноябре-декабре 1990 года. 22 декабря 1990 года уступил президентский пост выигравшему эти выборы Леху Валенсе.

31 января 1991 года уволился в запас.

В октябре 1994 года подвергся нападению. Пенсионер, сидевший в тюрьме в период военного положения, ударом камня повредил Ярузельскому челюсть. Виновный был приговорен к двум годам тюрьмы и штрафу.

Был награжден множеством советских и тремя российскими наградами — медалью Жукова (1996) и юбилейными медалями к 50-летию и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2006 году был награжден польским Крестом ссыльных в Сибирь. Позднее президент Польши Лех Качиньский заявил, что не знал о том, что в списке из 1293 имен представленных к ордену есть Ярузельский. После этого заявления Ярузельский вернул награду.

В 2006 и 2007 годах Ярузельский был привлечен к суду по обвинению в организации «вооруженной преступной группы» (введение в стране военного положения) и расстреле бастующих рабочих в 1970 году, когда он занимал должность министра обороны. Обвинения были сняты в 2011 году в связи с состоянием здоровья. Умер 25 мая 2014 года.

Чеслав Кищак

Фото: Сейм Польской Народной Республики / Wikipedia

Министр внутренних дел ПНР с 1981 по 1990 год, в том числе в период действия военного положения; председатель Совета министров ПНР со 2 по 24 августа 1989 года. Генерал брони. Член Военного совета национального спасения (1981–).

Начиная с 1996 года четырежды привлекался к суду за причастность к гибели девяти забастовщиков на шахте «Вуек», в 2011 году был оправдан.

Также обвинялся в религиозной дискриминации (увольнение подчиненного за участие его дочери в религиозном обряде1) и нарушении прав гомосексуалистов.

В 2012 году был признан виновным во введении в стране военного положения и приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет.

Умер 5 ноября 2015 года.

Станислав Каня

Фото: Коновалов В. / ТАСС

Первый секретарь ЦК ПОРП (06.09.1980–18.10.1981).

После ухода с поста первого секретаря занимал декоративную должность в ветеранской организации, был депутатом Сейма.

В 2012 году был признан невиновным во введении в стране военного положения.

92-летний Станислав Каня — последний из ныне живущих бывших глав социалистических государств Восточной Европы.

Богуслав Стахура

Начальник Службы безопасности ПНР (1971–). Заместитель министра внутренних дел ПНР, курировавший Службу безопасности (1981–).

Руководил подавлением рабочих выступлений в Радоме в 1976 году.

Вышел в отставку в звании генерал-майора в 1988 году.

В 1999 году был обвинен в причастности к смерти в 1977 году студента-оппозиционера Станислава Пыяса. Обвинения были сняты в связи с состоянием здоровья. Умер 21 августа 2008 года.

Флориан Сивицкий

Фото: Мосенжник Юзеф / ТАСС

Министр национальной обороны ПНР (1983–). Генерал армии. Член Военного совета национального спасения (1981–83).

В 2006 году был привлечен к суду по обвинению в организации «вооруженной преступной группы», обвинения сняты в связи с состоянием здоровья.

Умер 11 марта 2013 года.

Тадеуш Тучапский

Фото: CAF / Wikipedia

Заместитель министра национальной обороны ПНР (1968–). Генерал дивизии. Член Военного совета национального спасения (1981–).

С 1991 года на пенсии.

Привлекался к ответственности за силовое подавление рабочих протестов в Щецине в 1970 году, осужден не был.

В 2006 году был привлечен к суду по обвинению во введении в стране военного положения. Умер 10 апреля 2009 года, до завершения судебного процесса.