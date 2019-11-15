17 ноября, воскресенье
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Судьба руководителей ПНР после краха социализма

от

Войцех Ярузельский


Первый секретарь ЦК ПОРП (1981–), председатель Госсовета ПНР (1985–), президент страны (19 июля 1989—21 декабря 1990), генерал армии. Член Военного совета национального спасения (1981–). Не принимал участия в первых свободных президентских выборах в Польше в ноябре-декабре 1990 года. 22 декабря 1990 года уступил президентский пост выигравшему эти выборы Леху Валенсе.

31 января 1991 года уволился в запас.

В октябре 1994 года подвергся нападению. Пенсионер, сидевший в тюрьме в период военного положения, ударом камня повредил Ярузельскому челюсть. Виновный был приговорен к двум годам тюрьмы и штрафу.

Был награжден множеством советских и тремя российскими наградами — медалью Жукова (1996) и юбилейными медалями к 50-летию и 60-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В 2006 году был награжден польским Крестом ссыльных в Сибирь. Позднее президент Польши Лех Качиньский заявил, что не знал о том, что в списке из 1293 имен представленных к ордену есть Ярузельский. После этого заявления Ярузельский вернул награду.

В 2006 и 2007 годах Ярузельский был привлечен к суду по обвинению в организации «вооруженной преступной группы» (введение в стране военного положения) и расстреле бастующих рабочих в 1970 году, когда он занимал должность министра обороны. Обвинения были сняты в 2011 году в связи с состоянием здоровья. Умер 25 мая 2014 года.

Чеслав Кищак


Фото: Сейм Польской Народной Республики / Wikipedia

Министр внутренних дел ПНР с 1981 по 1990 год, в том числе в период действия военного положения; председатель Совета министров ПНР со 2 по 24 августа 1989 года. Генерал брони. Член Военного совета национального спасения (1981–).

Начиная с 1996 года четырежды привлекался к суду за причастность к гибели девяти забастовщиков на шахте «Вуек», в 2011 году был оправдан.

Также обвинялся в религиозной дискриминации (увольнение подчиненного за участие его дочери в религиозном обряде1) и нарушении прав гомосексуалистов.

В 2012 году был признан виновным во введении в стране военного положения и приговорен к двум годам лишения свободы с отсрочкой на пять лет.

Умер 5 ноября 2015 года.

Станислав Каня


Фото: Коновалов В. / ТАСС

Первый секретарь ЦК ПОРП (06.09.1980–18.10.1981).

После ухода с поста первого секретаря занимал декоративную должность в ветеранской организации, был депутатом Сейма.

В 2012 году был признан невиновным во введении в стране военного положения.

92-летний Станислав Каня — последний из ныне живущих бывших глав социалистических государств Восточной Европы.

Богуслав Стахура


Фото: pl.wikipedia.org/Lukasz2

Начальник Службы безопасности ПНР (1971–). Заместитель министра внутренних дел ПНР, курировавший Службу безопасности (1981–).

Руководил подавлением рабочих выступлений в Радоме в 1976 году.

Вышел в отставку в звании генерал-майора в 1988 году.

В 1999 году был обвинен в причастности к смерти в 1977 году студента-оппозиционера Станислава Пыяса. Обвинения были сняты в связи с состоянием здоровья. Умер 21 августа 2008 года.

Флориан Сивицкий


Фото: Мосенжник Юзеф / ТАСС

Министр национальной обороны ПНР (1983–). Генерал армии. Член Военного совета национального спасения (1981–83).

В 2006 году был привлечен к суду по обвинению в организации «вооруженной преступной группы», обвинения сняты в связи с состоянием здоровья.

Умер 11 марта 2013 года.

Тадеуш Тучапский


Заместитель министра национальной обороны ПНР (1968–). Генерал дивизии. Член Военного совета национального спасения (1981–).

С 1991 года на пенсии.

Привлекался к ответственности за силовое подавление рабочих протестов в Щецине в 1970 году, осужден не был.

В 2006 году был привлечен к суду по обвинению во введении в стране военного положения. Умер 10 апреля 2009 года, до завершения судебного процесса.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя