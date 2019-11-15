Какова роль Иоанна Павла II в свержении коммунистического режима

В 1978 году польский кардинал Кароль Юзеф Войтыла был избран папой римским и принял имя Иоанн Павел II. Впервые за много веков папский престол занял не итальянец, к тому же уроженец социалистической страны.

Историки по-разному оценивают то, насколько велика была роль Иоанна Павла II в свержении коммунистического режима в Польше, но отрицать ее невозможно.

В 1979 году папа впервые приехал на родину в качестве главы Римско1-католической церкви. Второй визит состоялся в период военного положения в 1983 году. Во время третьего визита в страну в 1987-м папа служил мессу в гданьском районе Заспа. На ней присутствовало 700 тыс. человек — почти в полтора раза больше населения города. По договоренности с властями ПНР папа не должен был поднимать во время проповедей политические темы. Иоанн Павел II посвятил свою речь взаимопомощи, тому, что христиане должны помогать другим людям нести их ношу: «Солидарность — это когда один человек помогает другому, и если есть ноша, то нужно нести ее вместе, всем обществом». И 700 тыс. человек закричали в ответ: «Солидарность!»