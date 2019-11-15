Польская Народная Республика (ПНР)

22.07.1952 — После принятия новой конституции Польша стала официально называться Польской Народной Республикой; стоявшая на коммунистических и просоветских позициях Польская объединенная рабочая партия (ПОРП) находилась у власти с 1948 года. Первым по счету первым секретарем Центрального комитета ПОРП стал Болеслав Берут.

12.03.1956 — Болеслав Берут умер в Москве вскоре после посещения XX съезда КПСС, на котором прозвучал доклад с критикой культа личности Сталина.

28–30.06.1956 — «Познаньский июнь». Первые в истории ПНР всеобщая забастовка и уличные демонстрации. Волнения были подавлены силой, погибло, по разным данным, от 57 до 74 человек.

21.10.1956 — Первым секретарем ЦК ПОРП назначен Владислав Гомулка.

14–24.12.1970 — Волна забастовок и уличных выступлений на севере Польши (в первую очередь – в Гданьске). Беспорядки подавлены силой. Погибло, по разным данным, от 39 до 44 человек.

20.12.1970 — Владислав Гомулка смещен с должности по состоянию здоровья. Во главе ПОРП стал Эдвард Герек.

23.01–15.02.1971 — В результате новой волны забастовок власти отменили решение о повышении цен, спровоцировавшее народные волнения.

24–30.06.1976 — Очередное объявление властей о повышении цен привело к забастовкам в Радоме, Урсусе и Плоцке. В Радоме волнения перешли в массовые беспорядки, подавленные силой. 18 августа умер лидер радомских рабочих Роман Котляж — вероятно, после избиения сотрудниками госбезопасности.

09.1976 — Создание оппозиционной правозащитной организации «Комитет защиты рабочих» (с сентября 1977-го — Комитет социальной самообороны — Комитет защиты рабочих, КОС-КОР). КОС-КОР оказывал денежную, информационную и юридическую помощь рабочим, преследуемым за участие в протестных акциях.

07.1980 — Забастовки и демонстрации против повышения цен в Люблине.

14–17.08.1980 — Объявлена забастовка на судоверфи имени Ленина в Гданьске. К ней присоединились рабочие других предприятий. Создан Межзаводской забастовочной комитет. Выдвинуто 21 требование к властям.

30.08–11.09.1980 — Подписаны Гданьские соглашения между представителями правительства и Межзаводского забастовочного комитета в Щецине, Гданьске и других городах.

06.09.1980 — Отстранен от должности первый секретарь ЦК ПОРП Эдвард Герек, его место занял Станислав Каня.

17.09.1980 — Создано польское объединение независимых профсоюзов «Солидарность».

16.12.1980 — Открыт памятник рабочим Гданьской судоверфи, погибшим в декабре 1970 года.

04–05.1981 — Введены продовольственные карточки на основные продукты питания.

18.10.1981 — Отстранен от должности первый секретарь ЦК ПОРП Станислав Каня. Новым лидером партии стал Войцех Ярузельский.

13.12.1981 — В Польше введено военное положение. Власть перешла к Военному совету национального спасения во главе с генералом Войцехом Ярузельским. Арестованы и интернированы тысячи активистов «Солидарности».

14–23.12.1981 — Армия и ЗОМО (спецназ милиции) с применением огнестрельного оружия подавляли забастовки и демонстрации в нескольких городах страны. Погибло не менее 13 человек, в том числе 9 шахтеров на шахте «Вуек».

31.08.1982 — При разгоне демонстраций, посвященных второй годовщине Гданьских соглашений, арестовано более 4 тыс. человек, убиты 6 человек.

22.07.1983 — В Польше отменено военное положение. За время его действия погибло более 100 оппозиционеров.

17.07.1986 — Принят закон об амнистии участников антиправительственных выступлений.

21.04–10.05.1988 — Новая волна забастовок и демонстраций по всей Польше.

15.08–03.09.1988 — Новые забастовки вынудили власть заявить о готовности к переговорам с оппозицией.

06.02–05.04.1989 — В Варшаве прошел «Круглый стол» — переговоры властей ПНР с профсоюзом «Солидарность», завершившиеся соглашением о политической реформе.

17.04.1989 — Релегализована «Солидарность».

04,18.06.1989 — Парламентские выборы. Из 100 мест в свободно избираемой верхней палате, Сенате, 99 получила «Солидарность». Из 460 мест в нижней палате, Сейме , 161 место было избираемым. Все эти места получила «Солидарность».

29.07.1989 — Мечислав Раковский сменил Войцеха Ярузельского на посту первого секретаря ЦК ПОРП.

24.08.1989 — Сейм одобрил кандидатуру Тадеуша Мазовецкого на пост премьер-министра. Мазовецкий начал формирование первого некоммунистического правительства.

29.12.1989 — В результате внесенных в конституцию поправок название страны изменено с Польской Народной Республики на Республику Польша.