Рафаэля Надаля оставили в королях

Первой ракеткой мира по итогам года в пятый раз (2008, 2010, 2013, 2017, 2019) стал испанец Рафаэль Надаль. Это стало ясно после того, как в Лондоне на итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Nitto ATP Finals серб Новак Джокович после поражения на групповом этапе от швейцарца Роджера Федерера не смог выйти в полуфинал. Таким образом, Рафаэль Надаль обновил сразу несколько своих рекордов. В частности, с того момента как он дебютировал в ранге первой ракетки мира по итогам года, прошло целых одиннадцать лет.

Перед началом Nitto ATP Finals можно было предположить, что за первое место в итоговой классификации на финише сезона развернется упорная борьба. Новак Джокович проигрывал Рафаэлю Надалю 640 рейтинговых очков и при удачном для себя стечении обстоятельств мог по итогам группового этапа сократить отставание до минимума. Однако получилось иначе. Джокович обыграл лишь итальянца Маттео Берреттини и после безоговорочного поражения от Роджера Федерера в последнем матче в группе Бьорна Борга впервые с 2011 года не смог выйти в Лондоне в полуфинал.

Это означало, что Рафаэль Надаль, который находился не в лучшей форме, довольно быстро уступил Александру Звереву и чудом одолел Даниила Медведева, отыграв матчбол при счете 1:5 в третьем сете, в любом случае останется на первом месте. И это абсолютно закономерно. Одержав, как и Джокович, две победы на чемпионатах Большого шлема и турнирах категории Masters 1000, испанец в целом выступал на главных состязаниях стабильнее (см. справку).

Ключевым этапом соперничества за титул первой ракетки мира, как это часто бывает, стала американская серия турниров на харде и ее кульминация — US Open. В Нью-Йорке Надаль выступил выше всяких похвал, в то время как Джокович из-за травмы плеча не смог завершить матч четвертого круга. Испанец, впрочем, по ходу сезона тоже не избежал проблем со здоровьем. В марте в Индиан-Уэллсе у Надаля разболелось колено, не позволившее ему сыграть в Майами и наилучшим образом подготовиться к грунтовому сезону. Однако за три недели до Roland Garros лучший игрок в истории этого турнира находился уже в боевом состоянии, которое сумел сохранить до ноября, когда немного повредил брюшной пресс.

В итоге Рафаэль Надаль обновил сразу несколько рекордов мужского тенниса. Он уже в четвертый раз стал лидером по итогам сезона с промежутком не менее года (Джоковичу это удавалось дважды, остальным — не более одного раза). При этом с того момента, когда испанец дебютировал в ранге первой ракетки мира по итогам года, прошло целых одиннадцать лет — период, в течение которого многие игроки успевают начать и завершить свою профессиональную карьеру. Наконец, Надалю уже 33 года, и в таком солидном возрасте завершать сезон первым еще никому не доводилось.

По общему же количеству лет на первом месте в рейтинге по-прежнему впереди американец Пит Сампрас, удерживавший лидерство с 1993-го по 1998 год. У Надаля теперь за плечами пять королевских сезонов (2008, 2010, 2013, 2017, 2019). По этому показателю он сравнялся с Роджером Федерером (2004, 2005, 2006, 2007, 2009) и Новаком Джоковичем (2011, 2012, 2014, 2015, 2018).

Евгений Федяков