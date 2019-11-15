В Татарстане закрыли сезон охоты

С сегодняшнего дня в Татарстане закрылся летне-осенний сезон охоты, сообщает пресс-служба госкомитета республики по биоресурсам.

В частности, жителям в Татарстане запретили охотиться на водоплавающую, болотно-луговую, полевую и степную дичь. В течении 20 дней после окончания последнего из сроков, указанных в разрешении на охоту, звероловы должны отчитаться, а именно заполнить таблицу сведений о добытых животных из разрешения на добычу и направить её по месту получения. В противном случае их привлекут к административной ответственности по статье «Нарушение правил охоты» (ч. 1 ст. 8.37 КоАП РФ). За данное нарушение полагается штраф в размере от 500 до 4 тыс. руб. с конфискацией орудий охоты или без таковой, либо лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет.

"Ъ-Казань"