На следующей неделе в Татарстане похолодает до 13 градусов мороза

В Татарстане на следующей неделе ожидается резкое похолодание, сообщает Гидрометцентр. В частности, 20 ноября в республике температура понизится до -13° С, днем она составит -4-9°. Осадки в этот день маловероятны.

При этом в ближайшие выходные, по прогнозам синоптиков, в Татарстане сохранится теплая погода без осадков. Ночью столбики термометров покажут-1..-6°, днем воздух будет прогреваться до 0..+6°. 18 ноября прогнозируются дождь и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит до +1..-4°, днем — 0..+5°. 19 ноября температурный фон начнет понижаться. Ночью и утром температуры воздуха составят +1..-4°, в восточных районах до -7°, в течение дня прогнозируется дальнейшее понижение, уточнили в Гидрометцентре.

"Ъ-Казань"