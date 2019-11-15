Киссинджер предупредил о «катастрофических последствиях» конфликта США и Китая

Бывший госсекретарь США (1973–1977 годы) Генри Киссинджер считает, что Китай и Соединенные Штаты должны смириться с тем, что не смогут взять верх друг над другом. Он предупредил: конфликт между США и Китаем приведет к «катастрофическим последствиям», которые будут «хуже, чем последствия мировых войн». Чтобы этого не произошло, две страны, как отметил дипломат, должны урегулировать разногласия.

«Никогда раньше не случалось, чтобы две крупные страны в разных частях мира находились в одинаковом положении»,— заявил господин Киссинджер, выступая в четверг на мероприятии НКО «Национальный комитет по американо-китайским отношениям» (цитата по газете South China Morning Post). При этом 96-летний ветеран американской дипломатии добавил: «Но отныне нельзя полагать, что одна сторона сможет доминировать над другой. Те страны, которые раньше можно было считать исключительными, должны принять тот факт, что у них теперь есть соперник. Полного согласия во всем может и не быть. Но в постоянном конфликте не победит ни одна из сторон».

Кроме того, господин Киссинджер объяснил разницу в подходах США и Китая к вопросам современности: «Мы (американцы.— “Ъ”) очень прагматичны: считаем, что решение сегодняшних проблем приведет к окончательному решению проблемы (в отношениях между Пекином и Вашингтоном.— “Ъ”) в целом. А китайцы полагают, что решение одной проблемы порождает другие. Они воспринимают это как эволюцию проблем».

На посту советника президента Ричарда Никсона по национальной безопасности, который занял в 1969 году, господин Киссинджер инициировал нормализацию отношений между США и коммунистическим Китаем. Так, в 1972 году господин Никсон посетил КНР, где встретился с председателем Коммунистической партии страны Мао Цзэдуном.

Напомним, что после прихода к власти в 2017 году нынешнего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа отношения Китая и США резко ухудшились. Он, посчитав экономику Китая главным вызовом экономическому развитию США, ввел тарифы на экспорт китайской продукции в Соединенные Штаты и объявил Пекину торговую войну. Сейчас Вашингтон и Пекин планируют подписать соглашение «первой фазы» — договор, который должен стать первым этапом в урегулировании торгового конфликта. Предполагалось, что соглашение может быть подписано на саммите АТЭС в Чили в середине ноября, однако он был отменен из-за волны протестов в стране.

Андрей Федотов