«Татнефть» намерена разрабатывать месторождения в Казахстане

Компания «Татнефть» планирует разрабатывать месторождения на территории Казахстана. «Дорожную карту» по обеспечению внедрения в нефтегазовую отрасль Казахстана передового опыта ПАО «Татнефть сегодня подписали гендиректор татарстанского предприятия Наиль Маганов и председатель правления «КазМунайГаза» Алик Айдарбаев, сообщает пресс-служба казахстанской компании. «Дорожную карту» планируют реализовать в течение 2020 года

В ходе встречи стороны обсудили возможность создания совместного предприятия. Также была достигнута договоренность о том, что специалисты из Татарстана проанализируют эффективность текущей производственной системы «КазМунайГаза» и нормирования производственных процессов и проконсультируют по вопросам ремонта скважин, экологического аудита. Казахстанская компания в рамках подписанного соглашения передаст «Татнефти» геологическую, технологическую и экономическую информацию о зрелых месторождениях. Затем стороны решат вопрос об участии татарстанской нефтяной компании в разработке месторождений на территории Казахстана.

Напомним, что в июле 2019 года «КазМунайГаза» и «Татнефть» подписали меморандум о взаимопонимании, который обозначил предполагаемые направления сотрудничества.

"Ъ-Казань"