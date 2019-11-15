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Завод буровых технологий объединился с машиностроительным предприятием из Екатеринбурга

Завод буровых технологий (входит в группу компаний «Кировский завод», Санкт-Петербург) и ООО «Машиностроительный завод им. В.В. Воровского» (Екатеринбург) подписали соглашение об объединении производственных активов. В результате на отечественном рынке буровых машин появилось новое предприятие — ООО «Объединенные заводы буровой техники им. В. В.Воровского» (ОЗБТ, также вошедшее в ГК «Кировский завод»).

Как сообщили в пресс-службе Кировского завода, предполагается, что две развитые производственные площадки ОЗБТ позволят оперативно отгружать продукцию из Петербурга и Екатеринбурга, обеспечивая буровые компании техникой высокого качества по оптимальной цене. По словам гендиректора ОЗБТ Романа Кондратьева, объединенное предприятие будет производить порядка 60% от общего количества установок разведочного бурения, выпускаемых в стране, и станет вторыми по выручке среди российских производителей этой техники. Обновление продуктовой линейки УРБ начнется сразу по окончании процесса интеграции предприятий, который займет около полугода.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что по итогам девяти месяцев 2019 года ПАО «Кировский завод» увеличило прибыль по РСБУ до 994,9 млн рублей. Выручка за отчетный период выросла до 2,7 млрд руб.

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