Дедушка моих кошмаров

В прокат выходит криминальная драма Билла Кондона «Хороший лжец», в которой заслуженные британские артисты Хелен Миррен и Иэн Маккеллен впервые сыграли вместе. Фильм полон сюжетных твистов, однако настоящим сюрпризом для Юлии Шагельман стало отсутствие в нем сюрпризов.

Картина начинается с оптимистического напоминания, что даже если вам слегка перевалило за восемьдесят, ставить крест на личной жизни не стоит. Убеленные сединами Эстель (Хелен Миррен) и Брайан (Иэн Маккеллен) заполняют анкеты на сайте знакомств, причем если она в качестве желанной цели отмечает галочкой «дружбу», то он надеется на «романтические отношения». Первое свидание проходит в элегантном ресторанчике, где Брайан признается, что соврал, хотя ненавидит так делать,— на самом деле его зовут Рой. Но и Эстель на самом деле Бетти, и после признания в маленькой безобидной лжи все у них идет как по маслу. У них много общего — оба овдовели, живут одни (сын Бетти умер, а Рой со своим давно не разговаривает), и скоро они уже вместе идут в кино на «Бесславных ублюдков». А когда у Роя начинает шалить колено, Бетти приглашает его пожить у нее, чтобы не подниматься по лестницам в его квартиру, расположенную на последнем этаже без лифта. Омрачает зарождающийся роман двух милых старичков только недовольство внука Бетти, Стивена (Рассел Тови), который считает, что бабушка ведет себя слишком легкомысленно, так быстро сблизившись с совершенно незнакомым человеком.

На самом деле он прав. Рой — профессиональный мошенник, и Бетти он окучивает с целью добраться до состояния почти в £3 млн, унаследованного ею от мужа. Параллельно он вместе со своим подельником Винсентом (Джим Картер) заманивает ничего не подозревающих бизнесменов в темные бизнес-операции с «иностранными инвесторами». Эти инвесторы — русские, что, как обычно, дарит российским зрителям несколько не предусмотренных авторами фильма комедийных моментов. Например, когда один из англичан называет своих потенциальных партнеров «казаками» (зато чуть ли не в первый раз в истории мирового кинематографа здесь вместо привычного тоста «На здоровье!» звучит нормальное «За встречу!»). Зачем Рою, имеющему дело с банкирами и офшорами, еще и грабить наивных вдовушек, не вполне понятно, но, видимо, он, как любой грамотный инвестор, просто не хочет складывать все яйца в одну корзину.

Впрочем, Бетти тоже не выглядит наивной и доверчивой. Хотя она вроде бы ведется на все уловки Роя и отмахивается от предостережений Стивена, холодные цепкие взгляды, которые Хелен Миррен бросает на своего партнера, стоит ему отвернуться, сразу дают понять, что ее героиня не так проста. Тут можно удивиться скорее тому, что такой прожженный профессионал, как Рой, этого не замечает.

Тем не менее до поры исполнителям главных ролей удается своей харизмой отвлекать от многочисленных несостыковок сценария, написанного Джеффри Хэтчером по одноименному бестселлеру Николаса Сирка. Нет нужды лишний раз говорить о том, что Миррен и Маккеллен — отличные актеры, и хотя между ними нет особой экранной химии (что, впрочем, по сюжету вполне объяснимо), они блестяще разыгрывают свою совместную партию. Особенно хорош Маккеллен, с легкостью меняющий личины — от бесхитростно галантного пенсионера, которым притворяется его герой, до хладнокровного и жестокого преступника, которым тот на самом деле является.

Однако, несмотря на профессионализм актеров и то, что авторы фильма старательно нагнетают саспенс, в том числе с помощью саундтрека (композитор Картер Беруэлл) и обманных сюжетных ходов, для настоящего триллера картине не хватает напряжения, а для элегантной истории об афере, которая пошла не так, как задумано,— юмора и изящества. Ближе к финалу из плохо замазанных сценарных щелей начинают лезть тайны прошлого, как будто позаимствованные из дешевых бульварных романов. И в конечном итоге главным пострадавшим в этой мошеннической операции оказывается зритель, обманутый славными именами на афише.