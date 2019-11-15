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Фото: Василий Александров / Коммерсантъ   |  купить фото

Возгорание сухостоя в Азовском районе угрожает жилым домам

В хуторе Обуховка Азовского района Ростовской области горит сухая растительность, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области. Площадь пожара около 0,4 Га.

«Есть угроза жилым домам, по решению администрации эвакуирован детский сад. Туда направлены силы и средства для прикрытия. Эвакуировано 60 человек, из них 52 уже забрали родители», — говорится в сообщении.

Силы и средства привлекают по рангу №3 из-за сильного ветра. На место происшествия выехали 114 человек и 21 единица техники.

Дарья Голякова


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