Дороги в Татарстане в 2020 году отремонтируют за 5,3 млрд рублей

На ремонт дорог в Татарстане в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2020 году потратят 5,3 млрд руб., в том числе 1,4 млрд руб. из регионального бюджета, сообщает пресс-служба Минтранса республики. Всего планируется отремонтировать 114 км региональных дорог. Кроме того, ремонт коснется дорог в Казанской, Набережночелнинской и Нижнекамской агломерациях.

В Казани будут реконструированы улицы Болотникова, Фрунзе, Тэцевская, улица Рихарда Зорге на участке от улицы Даурская до улицы Братьев Касимовых и другие. Общая протяженность дорог, подлежащих ремонту, составит 29,3 км. На эти цели потратят 2 млрд руб.

В Набережных Челнах планирует отремонтировать улицу Машиностроительная от проспекта Хасана Туфана до проспекта Яшьлек, улицу Раскольникова от проспекта Дружбы Народов до проспекта Хасана Туфана, проспект Залесный. Здесь общая протяженность составит 8,6 км, а выделяемая на ремонт дорог сумма — 1,36 млрд руб. В Нижнекамске будет построен проспект Мира до перекрестка с улицей Корабельная и отремонтирован проспект Шинников от улицы Баки Урманче до улицы Менделеева общей протяженностью 2,1 км. Данные работы обойдутся в 480 млн руб.

"Ъ-Казань"