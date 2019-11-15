Вратарь «Ак Барса» побил рекорд чемпионатов России по «сухой» серии

Накануне в матче с «Трактором» голкипер «Ак Барса» Тимур Билялов побил рекорд чемпионатов России по «сухим» матчам. Хоккеист не пропускал в играх Континентальной хоккейной лиги 316 минут и девять секунд, говорится в сообщении лиги.

Предыдущий рекорд в Континентальной хоккейной лиге принадлежал голкиперу «Локомотива» Алексею Мурыгину, который не пропускал 302 минуты и 11 секунд. А в чемпионатах России лучшим до Тимура Билялова был чешский игрок «Лады» Иржи Трвай, чья «сухая» серия продлилась 305 минут и 56 секунд.

Сама игра между «Ак Барсом» и «Трактором» завершилась разгромной победой казанцев со счетом 4:1. После этого матча казанская команда укрепила лидерство в турнирной таблице Континентальной хоккейной лиги, набрав 43 очка.

"Ъ-Казань"