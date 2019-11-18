Эстафета джихада

Возможна ли перезагрузка «халифата»? Кому и чем она грозит в первую очередь?

Гибель «халифа» «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в РФ) Абу Бакра аль-Багдади от рук американского спецназа в Сирии, вопреки ожиданиям многих видных политиков и экспертов, потрясением для этой международной террористической организации вовсе не стала. Как видно из сообщений подконтрольных ИГ информресурсов, уже в самом конце октября по «вилаятам» ИГ (филиалам в различных странах) прокатилась волна принесения «баяйта» (присяги на верность) новому «халифу» Абу Ибрагиму аль-Хашими аль-Курайши. Примечательно, что впервые сторонники ИГ присягали человеку, изображения которого никто не видел.

Сообщающиеся сосуды

Афганский филиал ИГ — «вилаят Хорасан», судя по публикациям на информационных ресурсах террористов, принес присягу новому халифу уже в первых числах ноября. Нет информации, сколько именно «халифатчиков» из нескольких тысяч боевиков и членов их семей на афганской территории успели поклясться в верности преемнику аль-Багдади. Но очевидно: для лидеров и полевых командиров «вилаята» сам ритуал переприсяги крайне важен — он играет мобилизационную роль для всего филиала, а также позволяет привлечь внимание потенциальных сторонников из других джихадистских организаций.

К слову. То, что присяга новому «халифу» почти совпала по времени с заявлениями афганских силовиков о почти полном уничтожении ИГ, не должно расхолаживать. Во-первых, практика показывает, что структуры ИГ очень живучи, а уничтожение активной части боевиков переводит оставшихся в режим «спящих джамаатов», которые ждут более благоприятных условий для активации. Во-вторых, возможности для «накачки» потенциала ИГ в Афганистане немалые. Та же переговорная игра, которую ведут с талибами США, может сработать на ИГ. Скажем, если лидеры «Талибана» подпишут некий мирный договор с Вашингтоном и Кабулом, далеко не факт, что все полевые командиры согласятся прекратить «джихад». А реакцией непримиримых вполне может стать уход в ряды сторонников «халифата».

Теперь — главное. В рядах талибов в Афганистане воюют, как известно, не менее 10 тысяч иностранных джихадистов, включая русскоязычных выходцев из стран Центральной Азии, российского Северного Кавказа и Поволжья. В случае заключения мира с Америкой этим «борцам за веру» нет места в новой реальности: придется или покинуть Афганистан (а возвращаться некуда), или примкнуть к тому же ИГ. Вывод: мирный договор талибов с Вашингтоном может усилить афганский филиал ИГ тысячами боевиков.

Конечно, в этом случае конфликт между усиленным ИГ и «Талибаном» неизбежен. А исхода у него два: либо воевать с талибами и правительственными силами на афганской земле до изнеможения, или решиться на боевую миграцию за пределы Афганистана. Здесь очевидны два маршрута: либо на юг или юго-восток (Пакистан, Кашмир), либо на север, в республики Центральной Азии. Не исключено, что боевики ИГ в конечном счете возьмутся осваивать оба.

Горизонты угрозы

Теперь о том, возможна ли перезагрузка. Незадолго до своей гибели «халиф» ИГ Абу Бакр аль-Багдади выступил с обращением к сторонникам, в котором обозначил цели и задачи этой террористической организации на ближайшую перспективу. Это обращение сегодня читается как политическое завещание первого «халифа», отнюдь не потерявшее актуальности: активность боевиков говорит о том, что заветам своего вождя они верны.

Каким именно? Первый «халиф» ИГ дал установку на создание и укрепление «горизонтального» «халифата». По словам аль-Багдади, не важно, что утрачены большие территории в Ираке и Сирии. Во-первых, они рано или поздно будут возвращены, а во-вторых, сила «халифата» не в территориях, а в сплоченности и синхронности действий всех его «вилаятов» (провинций), которые разбросаны от Индонезии и Филиппин до Камеруна и Нигерии. Стратегия укрепления ИГ по аль-Багдади предполагает регулярное проведение синхронных операций «джихада» сразу во всех «вилаятах» — Сирии, Ираке, Афганистане, Пакистане, Кашмире, Синае, Западной Африке, Бангладеш, Индонезии, Филиппинах.

«Исламское государство» по версии его первого «халифа» — не самоцель, это «пространство джихада», ресурс. А проведение джихадистских (читай террористических) операций является формой и условием существования и сохранения ИГ.

Сегодня готовность к экспансии «халифатчики» демонстрируют в Ираке и Сирии, где ожидают благоприятной ситуации для выхода из режима «подпольного халифата» на оперативный простор. Банды ИГ сейчас орудуют не только в пустынях и глухих районах Сирии и Ирака. Террористы «халифата» совершают нападения в пригородах иракского Багдада и записывают на видео присягу новому вождю ИГ на окраине сирийского Алеппо. Несколько дней назад боевики ИГ убили двух христианских священников в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, откуда вроде бы изгнаны были совсем недавно.

Еще более дерзко группировки ИГ начинают действовать в Африке. На стыке Камеруна, Нигерии и Чада создан очередной «вилаят». Похоже, скоро такой же джихадистский район появится в Мозамбике. Несмотря на все усилия египетских силовиков, им никак не удается покончить с «вилаятом» ИГ на Синае. Африканское направление в экспансии «халифата» сегодня выглядит приоритетным.

Важнейшим направлением в своей террористической деятельности лидеры ИГ считают провоцирование одиночных и групповых нападений в странах «неверных» — европейских государствах, республиках бывшего СССР, включая РФ. На этот случай пропагандисты «халифата» приготовили инструкции по ведению «джихада шаговой доступности» в соответствии с тактикой «одинокого волка». И это, пожалуй, самая серьезная угроза и для европейцев, и для нашей страны со стороны ИГ, потому что такого рода атаки труднее всего обнаружить. В общем, праздновать победу рано: важнее искать союзников, способных добить опасного и обученного искусству выживать врага.

Андрей Серенко