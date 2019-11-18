«На основании позиции заинтересованных органов»

«Огонек» внимательно изучил список наиболее дефицитных профессий, составленный в этом году Министерством труда и социальной защиты РФ. На вопросы, которые были заданы ведомству, редакция получила следующие ответы

Как составлялся список профессий, по которым в России не хватает кадров? Каков механизм формирования этого списка? В числе профессий, дополненных в этом году к списку 2015 года, нет ни одной, связанной с новейшими современными технологиями. Почему возник кадровый дефицит по 135 указанным в списке профессиям? Редакцию в первую очередь интересуют рабочие профессии — электросварщики, токари, фрезеровщики, электромонтажники, трактористы, слесари, станочники и т.д.

Предложения по внесению изменений в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке (утвержден приказом Минтруда России от 13 июля 2015 г. №446н), формировались на основании позиций заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, в том числе Минздрава России, Минсельхоза России, Минкомсвязи России, и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Предлагаемые профессии являются наиболее востребованными на региональных рынках труда, а также соответствуют приоритетным направлениям экономического развития субъектов Российской Федерации с учетом реализации имеющихся инвестиционных проектов.

Есть ли точные данные о количестве вакансий по рабочим профессиям в 2019 году? В каких отраслях больше всего не хватает рабочих кадров и почему?

В соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. №1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации», работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей.

В конце сентября 2019 года количество свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,7 млн единиц. Около 2/3 всех заявленных вакансий составили вакансии для замещения рабочих профессий.

Больше всего работодателям требовались следующие специалисты:

Наименование Потребность, тыс. единиц Процентовот общей потребности Рабочие, занятые в строительстве, и рабочие родственных занятий (за исключением электриков) 182,6 10,6 Рабочие, занятые в металлообрабатывающем и машиностроительном производстве, механики и ремонтники 166,0 9,6 Водители и операторы подвижного оборудования 151,5 8,8 Операторы промышленных установок и стационарного оборудования 118,9 6,9 Руководители 107,4 6,2 Неквалифицированные работники по сбору мусора и другие неквалифицированные работники 86,1 5,0 Работники служб, осуществляющих охрану граждан и собственности 78,2 4,5 Работники сферы индивидуальных услуг 71,2 4,1 Специалисты в области науки и техники 60,8 3,5 Неквалифицированные рабочие, занятые на транспорте и в хранении 54,3 3,2

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Минтруд России на регулярной основе формирует топ-10 профессий с набольшим количеством свободных рабочих мест и вакантных должностей, заявленных в органы службы занятости, а также оценивает баланс между количеством вакансий, заявленных в органы службы занятости, и численностью безработных, состоящих на регистрационном учете. С данной информацией можно ознакомиться на сайте Минтруда России в рубрике «Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда» (https://rosmintrud.ru/ministry/programms/inform). Информация на сайте приведена в динамике с 2017 года.

Дефицит кадров возник внезапно? Можно ли было его предусмотреть в предыдущие годы?

Действующая редакция перечня утверждена в 2015 году. Проработка вопроса о внесении изменений в перечень осуществлялась и в предыдущие годы, но на текущий момент необходимость актуализации перечня зафиксирована в плане мероприятий по реализации в 2019–2021 годах Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы, утвержденном распоряжением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2019 г. №265-р.

Кроме того, разработка соответствующего проекта приказа обуславливается вступлением в силу 2 октября 2019 года Федерального закона от 3 июля 2019 г. №165-ФЗ «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации", предусматривающего предоставление права иностранным гражданам и лицам без гражданства, проживающим на территории Российской Федерации, обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке без соблюдения условия о сроке проживания, если указанные граждане и лица осуществляют не менее одного года до дня обращения с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации трудовую деятельность в Российской Федерации по профессии (специальности, должности), включенной в перечень профессий (специальностей, должностей) иностранных граждан и лиц без гражданства — квалифицированных специалистов, имеющих право на прием в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке. Ранее указанный срок составлял три года.

Известно ли Министерству просвещения и системе среднего профессионального образования (СПО) о недостатке рабочих кадров? Можно ли решить эту проблему, не привлекая мигрантов из-за рубежа?

В рамках исполнения мероприятий федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования)» национального проекта «Образование» Минпросвещения России ежегодно обновляет перечни профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение и среднее профессиональное образование, а также федеральные государственные стандарты среднего профессионального образования на основе актуализации государственного информационного ресурса «Справочник профессий».