От Древнего Рима до наших дней

Как складывались дорожные стандарты в мире

В Древнем Риме уже в середине V века до н. э. существовали стандарты дорог. В Законах XII таблиц устанавливалось, что их ширина на прямом участке должна была быть 8 футов (2,4 метра), а на поворотах — 16 футов (4,9 метра). Собственники придорожных участков должны были огораживать дорогу, если ее не мостили камнем. В противном случае путешественники могли ездить, где пожелают. Отсчет в милях всех главных дорог империи начинался с золоченого столбика, который находился на римском Форуме и был установлен Октавианом Августом в I веке до н. э.

Правитель первого централизованного китайского государства (III в до н. э.) император Цинь Шихуанди в рамках обширных реформ создал единую сеть дорог протяженностью 7,5 тысячи километров. Для большей их сохранности была установлена единая ширина оси телег и колесниц. Сами дороги были шириной 15 метров с тремя полосами, причем центральная предназначалась для императора.

В Средневековье западноевропейские дороги пришли в упадок. Основным внутренним сообщением стали водные пути, чаще всего в это время строились мосты. Первые попытки улучшения дорог были описаны в опубликованном в 1607 году в Лондоне трактате Томаса Проктера. Для предотвращения размытия грунтовых дорог он предлагал рыть сбоку от дороги каналы глубиной до метра, проезжую часть посыпать гравием, камнем и шлакам, уложенным в деревянные рамы. Однако эта инициатива не получила распространения. В 1621 году в Англии были установлены ограничения на движение по дорогам, включавшие предельный вес повозки.

В XVIII веке начали строить мостовые, по конструкции почти не отличавшиеся от современных. Колотый булыжный камень должен был иметь размеры 7–8 дюймов (18–20 сантиметров) и сужающуюся вниз клинообразную форму. Правостороннее движение на дорогах на протяжении всего времени складывалось стихийно, исходя из физиологии человека. Однако его связывают с Великой французской революцией: в декрете 1789 года предписывалось двигаться по «простонародной» правой стороне. После чего такие правила начали закрепляться и в законодательствах других стран.

В 1806 году шотландский инженер Джон Мак-Адам предложил покрытие толщиной 25 сантиметров, состоящее из двух слоев щебня: более крупного — внизу, мелкого — вверху. В 1828 году для укатки щебеночного покрытия ввели катки.

В XX веке ситуация в дорожном хозяйстве кардинально изменилась в связи с появлением автомобильного транспорта. В дорожном строительстве начали получать широкое распространение асфальтовый и цементный бетоны. Хотя еще в 1876 году в США впервые применили литой асфальт, приготовленный с использованием нефтяных битумов.

В 1923 году в Италии была открыта первая автомагистраль современного типа — дорога для скоростного движения автомобилей. Она представляла собой одну проезжую часть, состояла из двух полос движения в каждом направлении и была платной. Сейчас к отличительным особенностям автомагистралей относятся запрет на движение задним ходом, остановка вне специально отведенных мест, также на них нельзя въезжать тракторам, велосипедам, мопедам и гужевому транспорту. В большинстве стран на автомагистралях приняты ограничения скорости 120–130 километров в час.

Подготовил Артем Косенок