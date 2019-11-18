Сколько стоит 1 километр дорог в России и за рубежом

Как показало исследование НИУ «Высшая школа экономики», дороги в России, вопреки распространенному мнению, не самые дорогие в мире. Один километр трассы в среднем стоит около 58,8 млн рублей, при этом минимальное значение равняется 11,9 млн рублей, а максимальное — 243,9 млн рублей. Таким образом, среднеарифметическое значение стоимости строительства 1 километра автомобильных дорог в России в 1,4–2,8 раза меньше, чем в развитых зарубежных странах, сопоставимых по природно-климатическим условиям.

По данным исследования, в пересчете на рубли дороже всего в среднем 1 километр дороги в Канаде: там за него нужно заплатить 163,9 млн рублей, при этом минимальная стоимость составляет 36,6 млн рублей, а максимальная — 330,9 млн рублей.

На втором месте находится США: там в среднем за километр платят 127,1 млн рублей, однако страна занимает первое место по максимальной стоимости 1 километра участка трассы — 389,9 млн рублей.

Третье место занимает Германия: каждый километр дорог там стоит в среднем 81,2 млн рублей, при этом минимальная стоимость дороги является одной из наименьших среди стран, рассматриваемых в исследовании,— 5,2 млн рублей. Максимальная стоимость 1 километра трассы составляет 348,5 млн рублей.

В Польше в среднем 1 километр дороги стоит 25,8 млн рублей, а в целом диапазон цен ранжируется от 12,2 млн до 42,5 млн рублей.

В Китае же на километр в среднем тратят 29 млн рублей.

Сроки строительства дорог в мире разные даже в пределах одной страны. Они зависят от множества факторов: получения разрешения на строительство, ландшафта, количества рабочей силы, инфраструктуры, финансирования.