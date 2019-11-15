На рекультивацию загрязненнных нефтью земель в Сабинском районе потратят 94 млн рублей

Нарушенные нефтесодержащими загрязнениями земли в селе Шемордан Сабинского района Татарстана будут рекультированы в рамках нацпроекта «Экология». На эти цели планируется выделить 94 млн руб., сообщает пресс-служба Минэкологии республики.

Как показало обследование, на территории села выявили четыре котлована с отходами нефтяного битума. Площадь загрязненных земель составила 12,6 тыс. кв.м, а число накопленных отходов – 1,6 тыс. куб.м. Кроме того, специалисты Минэкологии зафиксировали превышение установленных нормативов содержания нефтепродуктов и тяжелых металлов в почве, а также загрязнение поверхностных вод, что говорит о существенном негативном влиянии на природу.

Работы по рекультивации загрязненных земель будут разделены на этапы: подготовительный (расчистка, подготовка участка, обустройство подъездных путей), технический (выемка и утилизация отходов и грунта, засыпка котлованов), биологический (внесение удобрений, посев многолетних трав) и завершающий (оценка, анализ компонентов окружающей среды).

"Ъ-Казань"