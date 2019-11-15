Для нужд Росгвардии в Татарстане закупят топливо на 6 млн рублей

На закупку моторного топлива для нужд управления Росгвардии по Татарстану на 2020 год потратят 6 млн руб. Тендер появился на портале госзакупок. Заказчиком выступает ФГУП «Охрана» Росгвардии.

Согласно документации, речь идет о бензине АИ-92 экологического класса к5 объемом 120 тыс. л. Поставка товара должна быть осуществлена по топливным картам через сеть АЗС, расположенных на территории Татарстана (в Казани, в Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Чистополе, Буинске, Заинске и Арске). Всего победителю тендера необходимо поставить 38 топливных карт. Поставку бензина по топливным картам необходимо обеспечить в круглосуточном режиме с 1 января по 31 декабря 2020 года.

Деньги на поставку топлива будут выделены из собственных средств заказчика, говорится в техазадании к тендеру.

"Ъ-Казань"