В Татарстане с начала года ввели 1,77 млн квадратных метров жилья

На территории Татарстана за девять месяцев 2019 года ввели 1,77 млн кв. м жилья. По этому показателю республика заняла пятое место среди российских регионов, передает RТ со ссылкой на данные Росстата.

Лидером по объему строительства нового жилья стала Московская область, где с начала года ввели 5,76 млн кв.м. Второе место заняла Москва с 3,63 млн кв. м. Третьем в списке стал Краснодарский край (2,88 млн кв.м). Помимо Татарстана в пятерку лидеров также попала Ростовская область (1,81 млн) и Татарстан (1,77 млн)

Худшие показатели по объему строительства нового жилья среди российских регионов зафиксированы в Магаданской области, где за девять месяцев 2019 года ввели всего 3,6 тыс. кв.м. В списке аутсайдеров также оказались Ненецкий автономный округ (8 тыс. кв.м) и Камчатский край (16 тыс. кв.м).

"Ъ-Казань"