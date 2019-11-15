Главные новости к утру 15 ноября

Венесуэла тайно экспортирует за границу миллионы баррелей нефти, отключая транспондеры на своих нефтетанкерах, сообщает Bloomberg. По данным агентства, венесуэльское сырье получает, в частности, «Роснефть». В российской компании отрицают свое участие в поставках.

США пригрозили ввести против Египта санкции за покупку российских Су-35, сообщает The Wall Street Journal. Вашингтон предупредил, что сделка с Москвой также осложнит оказание военной помощи Каиру. По данным “Ъ”, Россия и Египет заключили контракт на поставку более 20 Су-35 на сумму около $2 млрд.

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита российского газа через Украину. Господин Путин считает, что ситуацию может обострить новый иск «Нафтогаза» против «Газпрома».

Общероссийское объединение пассажиров предложило ввести общие для всех авиакомпаний нормы перевозки домашних животных в самолетах. Поводом для инициативы послужил инцидент с пассажиром «Аэрофлота», которого авиакомпания лишила бонусных миль за провоз толстого кота.

С 17 ноября ВТБ начнет принудительно переводить пользователей своего мобильного банка с СМС на пуш-уведомления. Изменение канала информирования позволит сэкономить 1 млрд руб. только за 2019 год, считают в банке.

Возбуждено уголовное дело о халатности против судмедэксперта, который нашел алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП в Кировской области в июле. Как сообщает RT, виновник ДТП полицейский Сергей Меньшиков, против которого возбудили дело за нарушение ПДД, продолжает службу.

Как стало известно “Ъ”, суд в Вене отказал Испании в выдаче бывшего директора департамента управления имуществом и инвестиционной политики Минкульта РФ Бориса Мазо, обвиняемого в хищениях при строительстве объектов Эрмитажа и отмывании этих средств. Теперь его экстрадиции потребовала Россия.

О предстоящих 15 ноября событиях читайте в анонсе “Ъ”.