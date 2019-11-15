Уголовное дело возбудили против судмедэксперта, нашедшего алкоголь в крови погибшего в ДТП мальчика

Следователи возбудили дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность») в отношении судмедэксперта Сергея Насонова, который нашел алкоголь в крови шестилетнего мальчика, погибшего в ДТП, сообщает RT. Ребенок погиб в июле в Кировской области: он выехал на велосипеде на проселочную дорогу, где его сбил полицейский.

Проводивший экспертизу Сергей Насонов нарушил несколько должностных норм и инструкций, говорится в постановлении о возбуждении уголовного дела, на которое ссылается RT. В частности, эксперт провел вскрытие с опозданием на два дня. Также он должен был взять на экспертизу «кусочки внутренних органов и тканей, мочу, волосы с головы и кровь», но взял только кровь. Кроме того, эксперт отправил эту кровь на анализ на три дня позднее срока.

Представитель семьи погибшего ребенка заявил RT, что действия судмедэксперта подпадают под ст. 307 УК РФ («Заведомо ложные показания, заключение эксперта, специалиста или неправильный перевод»). «Он подписал экспертное заключение, а это уже официальный документ. Тем более он написал ошибочную причину смерти — якобы ребенок умер от алкоголемии, а не от травм»,— сказал представитель семьи. Он также добавил, что «все переключились на эксперта, а виновник ДТП остается в тени». Как уточняет RT, сбивший мальчика полицейский Сергей Меньшиков, против которого возбудили дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения), проходит в качестве свидетеля и продолжает службу в МВД.

Ранее отец погибшего мальчика рассказывал об имеющихся в деле несоответствиях — по его словам, менялась фамилия сбившего ребенка полицейского, о химической экспертизе не сообщали почти два месяца, а следственный эксперимент не отражал реальных обстоятельства инцидента. В октябре глава СКР Александр Бастрыкин распорядился передать уголовное дело в центральный аппарат ведомства.

Подробности дела — в публикации “Ъ” «В крови сбитого полицейским ребенка нашли алкоголь».