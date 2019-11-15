Главные анонсы 15 ноября

Будут объявлены результаты выборов новых членов и членов-корреспондентов Российской академии наук (РАН). В Москве пройдет пресс-конференция президента РАН Александра Сергеева, посвященная выборам. За несколько дней до выборов комиссия РАН по борьбе с лженаукой выпустила доклад, в котором ее члены указывают «на псевдонаучные публикации некоторых кандидатов». Подробнее

В Мещанском суде Москвы пройдет десятое заседание по делу «Седьмой студии». Главный обвиняемый— режиссер Кирилл Серебренников — собирается дать показания. Накануне суду дали показания трое свидетелей обвинения. Все они рассказывали, как обналичивали бюджетные деньги для «Седьмой студии». Двое сказали, что обналиченные деньги шли на работу «Платформы». Подробнее о девятом заседании

Симоновский суд Москвы рассмотрит по существу иск главы московского отделения «Единой России» Андрея Метельского к Алексею Навальному и его Фонду борьбы с коррупцией (ФБК) о защите чести и достоинства. В материале о недвижимости Андрея Метельского, который опубликовал ФБК, фигурировали гостиницы единоросса в Австрии, которые оформлялись на мать, сына и друга. Политик потребовал опровержения и извинений. Как выяснилось позднее, господина Метельского не устроили конкретные фразы, в частности про «жулика и вора» и «украденных» в России деньгах. Прокуратура не нашла коррупции в деятельности бывшего зампреда Мосгордумы. Подробнее

Тушинский суд Москвы рассмотрит иск компании «М.Такси Коммуникации» к организаторам несанкционированных акций в центре Москвы летом 2019 года. Таксопарк считает, что лишился заказов на сумму около 800 тыс. руб. Кроме них иски к организаторам акций подали Московский метрополитен, «Автомобильные дороги», «Мосгортранс», компания «Анкор» (ресторан «Армения»), и Росгвардия. Общая сумма превышает 14 млн руб. Компания по аренде транспорта «Флай авто» решила отказаться от претензий к ФБК и телеканалу «Дождь» на 1 млрд руб. из-за ущерба, якобы нанесенного автомобилям и репутации фирмы митингующими. Подробнее

Каким торговым точкам помешали протесты Читать далее

В Санкт-Петербурге продолжит работу Международный культурный форум. В этом году он проводится в восьмой раз. Подробнее

В Москве в Доме кино пройдет мировая премьера роликов—призеров фестиваля «Каннские львы».

В Москве во дворце спорта «Мегаспорт» стартует этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup.