Окончание строительства российского сегмента МКС отложили на год

Запуск российского научно-энергетического модуля (НЭМ) снова отложили еще на один год, до 2023-го, сообщает «РИА Новости». Это последний модуль, нужный для окончания строительства российского сегмента Международной космической станции (МКС). Ранее предполагалось, что строительство будет завершено в 2022 году.

«РИА Новости» ссылается на фотографии с выступления гендиректора Ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» Николая Севастьянова с конференции в Центре подготовки космонавтов (РКК является оператором российского сегмента МКС). На одном из кадров, опубликованных на сайте корпорации, приводятся даты запусков трех модулей. Согласно фото, запуск многофункционального лабораторного модуля «Наука» планируется в 2020 году, узлового модуля «Причал» — в 2021 году, а НЭМ — в 2023 году.

Фото: РКК «Энергия»

Первоначально достроить российский сегмент МКС планировалось к 2015 году, причем создать хотели два НЭМ. От создания второго позднее отказались, а запуск первого с тех пор неоднократно переносился. Сейчас в состав российского сегмента МКС входят пять модулей: служебный модуль «Звезда», функционально-грузовой блок «Заря», стыковочный отсек «Пирс», два малых исследовательских модуля «Поиск» и «Рассвет».

Напомним, официальной датой завершения работы МКС считается 2024 год. Стороны-участники проекта (Россия, ЕС, Япония и Канада) ведут переговоры о продлении ее работы до 2028-го. В прошлом году стало известно, что с 2025 года США хотят прекратить госфинансирование космической станции.

О судьбе МКС читайте в материале журнала «Огонек».