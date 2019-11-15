Из свежей почты

Илья Поздняков, 16 лет, детский церебральный паралич, задержка развития, требуется лечение. 81 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Фонд «СУЭК — РЕГИОНАМ» внес 100 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Кузбасс» соберут 18 тыс. руб.

Илья родился недоношенным, месяц его выхаживали в больнице. Мышцы рук и ног у него были скованными, малыш заметно отставал в развитии. Я возила его в реабилитационные центры, делала массаж. Несмотря на все усилия, Илья до шести лет с трудом держал голову, не опирался на ноги, не говорил. Только после того, как нам удалось попасть в Институт медтехнологий (ИМТ, Москва), появилась положительная динамика. Первые курсы лечения я оплатила сама, потом помогал Русфонд. Сейчас нам нужно пройти очередной курс лечения, и я прошу вашей помощи. Наталья Позднякова, Кемеровская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно продолжить восстановительное лечение, чтобы укрепить мышцы, развить координацию, улучшить мелкую моторику и опору на ноги».

Алдын-Сай Сундупей, 8 лет, деформация губы и носа, расщелина альвеолярного отростка, недоразвитие верхней челюсти, требуется ортодонтическое лечение. 199 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 220 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Тыва» соберут 21 тыс. руб.

Дочка родилась с расщелиной губы, нёба, альвеолярного отростка. В месячном возрасте ее прооперировали в Республиканской детской больнице (Кызыл). Но операция прошла неудачно, жидкая пища по-прежнему выливалась через нос, Алдын во время кормления давилась и задыхалась. Из-за недоразвития верхней челюсти зубы у дочки росли криво. В прошлом году мы попали в Центр челюстно-лицевой хирургии (Москва). Дочку прооперировали, закрыли расщелину нёба. Теперь нужно ставить расширяющие пластины на челюсти, потом — брекеты. Лечение дорогое и длительное, госквот на него нет. Нам нужна помощь! Аяна Сундупей, Республика Тыва

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Девочке требуется лечение съемными расширяющими аппаратами, затем — брекет-системой и специальной лицевой маской для нормализации прикуса».

Яна Семенова, 2 года, несовершенный остеогенез, требуется курсовое лечение. 243 656 руб.

Внимание! Цена лечения 532 656 руб. ООО «РСВ» внесло 250 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Южный Урал» соберут 39 тыс. руб.

Яна родилась с переломами ребер, рук и ног. Врачи объяснили, что это генетическая болезнь — несовершенный остеогенез. Спустя год мы узнали, что в клинике Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) это лечат. Привезли туда Яну на консультацию, оказалось, что форма болезни у дочки тяжелая, ей требуется комплексное лечение — препаратом памидронат и физической реабилитацией. Оно было нам не по средствам — спасибо Русфонду за помощь в оплате! Переломы у Яны сразу прекратились. Лечение нужно продолжать. Не бросайте нас, помогите! Иван Семенов, Челябинская область

Педиатр Центра врожденной патологии клиники Глобал Медикал Систем (GMS Clinic, Москва) Алена Гаврина: «На фоне лечения костная ткань окрепла, Яна научилась садиться. Нужно продолжать терапию и физическую реабилитацию».

Мирон Дерр, 8 месяцев, нарушение ритма сердца, врожденная атриовентрикулярная блокада 3-й степени, спасет имплантация электрокардиостимулятора. 235 294 руб.

Внимание! Цена операции 618 604 руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной, внесла 352 310 руб. Телезрители ГТРК «Иртыш» соберут 31 тыс. руб.

В полгода у Мирона на медосмотре обнаружили расширение камер сердца и нарушение сердечного ритма. Нас срочно госпитализировали, малыша полностью обследовали и сказали, что состояние очень тревожное, нужно срочно имплантировать электрокардиостимулятор, чтобы нормализовать работу сердца. За последний месяц Мирон ослабел, побледнел и похудел, ночью тяжело дышит. Томские кардиологи готовы прооперировать малыша в ближайшее время. Помогите нам оплатить операцию и спасти сына! Мария Дерр, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У ребенка врожденная атриовентрикулярная блокада 3-й степени со значимым снижением частоты сердечных сокращений. Необходима срочная имплантация двухкамерного электрокардиостимулятора и эпикардиальных электродов».

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