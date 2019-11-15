15 ноября, пятница
Войти в профиль

Коротко

Новости

все новости

Подробно

Сегодняшнее число

Газета "Коммерсантъ" от , стр. 2

8,26 процента годовых составила средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным банками нефинансовым предприятиям на срок до года (включая кредиты «до востребования») в сентябре 2019 года, сообщил Банк России. Показатель продолжил снижаться с 8,59% в августе, оказавшись на восьмилетнем минимуме (в сентябре 2011 года ставка составляла 8%). Причина — смягчение денежной политики на фоне резкого замедления инфляции и слабой экономической активности. Между тем средневзвешенная ставка по кредитам на срок более года в сентябре увеличилась до 9,19% с 9,06% в августе, что указывает на ожидания разгона экономики и цен.

Комментарии

Печать

наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/1

Спецпроекты | все

Первые лица | все

Тенденции | все

Профиль пользователя