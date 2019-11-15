8,26 процента годовых составила средневзвешенная ставка по рублевым кредитам, предоставленным банками нефинансовым предприятиям на срок до года (включая кредиты «до востребования») в сентябре 2019 года, сообщил Банк России. Показатель продолжил снижаться с 8,59% в августе, оказавшись на восьмилетнем минимуме (в сентябре 2011 года ставка составляла 8%). Причина — смягчение денежной политики на фоне резкого замедления инфляции и слабой экономической активности. Между тем средневзвешенная ставка по кредитам на срок более года в сентябре увеличилась до 9,19% с 9,06% в августе, что указывает на ожидания разгона экономики и цен.