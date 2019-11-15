«Юлмарт» в одни руки

Акционерный конфликт вокруг «Юлмарта» может завершиться переходом онлайн-ритейлера в руки кредитора, владельца Петербургского нефтяного терминала (ПНТ) Михаила Скигина. Согласно обсуждаемой схеме, для этого Дмитрий Костыгин и Август Мейер сначала приобретут долю третьего совладельца Михаила Васинкевича. После этого ритейлеру также понадобятся внешние инвестиции на сумму 9 млрд руб., чтобы выйти на прибыльность по итогам 2022 года.

Акционеры «Юлмарта» рассчитывают в ближайшее время урегулировать конфликт, следует из презентации ритейлера для инвесторов, с которой ознакомился “Ъ”. Описанная в ней схема подразумевает, что двое из совладельцев Ulmart Holding Ltd (UHL, материнская компания «Юлмарта») Дмитрий Костыгин и Август Мейер (совокупно контролируют 61,5% компании) приобретут долю третьего партнера Михаила Васинкевича (38,5%), а затем и сами выйдут из компании, чтобы «обеспечить новой управленческой команде возможность с чистого листа развивать проект». 100% «Юлмарта» перейдут к владельцу и председателю совета директоров ПНТ Михаилу Скигину. Его компания Ledaro кредитовала «Юлмарт» в 2016 году, а осенью 2018-го подала иск о банкротстве UHL.

В «Юлмарте» не подтвердили, но и не опровергли эту информацию. «Переговоры с различными потенциальными инвесторами продолжаются, но имена и компании мы назвать не готовы»,— сообщили в пресс-службе компании. Михаил Васинкевич и представитель Дмитрия Костыгина не ответили на вопросы “Ъ”. Адвокат господина Скигина Климент Русакомский сообщил, что четких договоренностей пока нет.

Михаил Скигин — сын петербургского бизнесмена Дмитрия Скигина, владевшего ПНТ вместе с партнером Ильей Трабером, который позднее стал фигурантом дела о «русской мафии» в Испании. Последние двое «в свое время» работали с Владимиром Путиным в Санкт-Петербурге, говорил пресс-секретарь последнего Дмитрий Песков.

Конфликт между акционерами «Юлмарта» тянется с 2016 года, на его фоне компания столкнулась с претензиями кредиторов и потеряла позиции на российском рынке онлайн-ритейла, где ранее лидировала. В 2018 году Лондонский суд обязал Дмитрия Костыгина и Августа Мейера выкупить долю господина Васинкевича за $67 млн, но сделка не состоялась, в чем стороны винят друг друга.

Объем российского рынка электронной торговли в 2018 году составил 1,285 трлн руб., оценивал институт Гайдара для Национальной ассоциации дистанционной торговли. По данным Data Insight, лидерство по объему продаж в онлайне в 2018 году сохранил Wildberries, «Юлмарт» же опустился на девять позиций, заняв 17-ю строчку.

Из презентации следует, что «Юлмарту» требуются внешние инвестиции в объеме 9 млрд руб., из которых 4 млрд руб. пойдут в оборотный капитал, 3 млрд руб.— в «органический рост» и 2 млрд руб.— в маркетинг и рекламу. На какую долю в компании может претендовать инвестор, не уточняется. Выручка «Юлмарта» в 2018 году составила 13 млрд руб., но уже по итогам 2022 года она может увеличиться почти в пять раз, до 63,2 млрд руб., ожидает компания. На положительную EBITDA ритейлер планирует выйти по итогам 2021 года, на чистую прибыль — по итогам 2022-го.

Предполагаемая схема свидетельствует о том, что Дмитрий Костыгин потерял надежду восстановить стоимость бизнеса «Юлмарта», считает гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров. «К сожалению, можно констатировать, что для "Юлмарта" момент упущен. И момент выхода на IPO, и момент выгодной продажи, когда у потенциальных покупателей не было или не хватало логистической инфраструктуры»,— поясняет он. По его словам, ранее обсуждался вариант вхождения в бизнес «Юлмарта» Сбербанка — для использования инфраструктуры в рамках СП «Яндекс.Маркет», однако СП открыло уже третий склад, активы «Юлмарта» ему не нужны, как и Wildberries или Ozon. Инфраструктура «Юлмарта» настроена на годовой оборот в 60 млрд руб., иначе компания будет нести убытки, считает господин Бурмистров.

У «Юлмарта» до сих пор очень приличные позиции и лояльная клиентская база с 4 млн визитов в месяц, он точно входит в топ-50 в онлайн-ритейле, говорит управляющий директор сети «220 Вольт» Алексей Федоров. По его оценке, при инвестициях в 2–3 млрд руб., преимущественно в маркетинг, у «Юлмарта» есть шансы войти в топ-10. «Есть большое количество фондов, которые готовы такие деньги инвестировать в интернет-проекты. Другое дело, что сейчас проекты оцениваются исходя из прибыли, а не оборота, который раньше нагонял "Юлмарт"»,— рассуждает господин Федоров, резюмируя, что проекты с отрицательным показателем EBITDA в России мало кто рассматривает.

Дмитрий Шестоперов