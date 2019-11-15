Мракоразводный процесс

Советский райсуд решил разделить имущество депутата городской думы Евгения Лазарева по иску его бывшей супруги Светланы. Как утверждает депутат, к полученным ранее в процессе развода 250 млн руб. и недвижимости госпожа Лазарева неправомерно отсудила у него еще 60 млн руб. из наследства его отца, на которого была оформлена часть семейных активов. Судебные решения вкупе с претензиями налоговой на 180 млн руб. к его компаниям депутат Евгений Лазарев считает попыткой неких влиятельных структур отобрать у него бизнес. Чтобы привлечь внимание общественности, он пришел в суд в провокационной футболке и издевательски переименовал свои компании с намеком на судью и адвоката супруги. Из суда, решение которого депутат намерен обжаловать, его увезли на «­скорой».



На заседание Советского райсуда, где решался вопрос о разделе его имущества с бывшей женой, Евгений Лазарев явился в белой футболке с лозунгом «Не бери взятки! Не будь проституткой!», привлекая внимание к судебному процессу. По ходатайству его экс-супруги Светланы Лазаревой судебное заседание сделали закрытым от прессы. Незадолго до разбирательства депутат переименовал свои компании, управляющие торговым мебельным центром «Бум» и магазином стройматериалов «Бекетов». Девять коммерческих фирм получили названия вроде ООО «Галантерейный лабаз тесьма ширинки брюки клеш лосины галифе мужские шорты пушап с зауженной талией в корсете и морском песочке», «Тысченка, Правовой Нигилизм, Хейфес и Креативные Решения», «Мздоимцев, хейфес и красавчики», «Квадратный Шар и Голубая Тишь Приволжских Полей», «Тисченко, Папрафко и Партнеры» и другие. Новые названия обществ, вероятно, были адресованы председательствующему судье Евгению Тищенко и представителю бывшей супруги адвокату Екатерине Хейфец.

Супруги развелись в 2014 году и с тех пор делят совместно нажитое имущество. По словам Евгения Лазарева, основная часть активов была записана на брата и отца депутата и несколько раз переоформлялась между родственниками. В бракоразводном процессе Светлана Лазарева отсудила у бывшего супруга порядка 250 млн руб., машину, недвижимость и добилась ежемесячных выплат алиментов для несовершеннолетнего сына в размере 600 тыс. руб., рассказал депутат. В конце 2014 года, после смерти брата, а затем и отца Евгения Лазарева, Светлана Лазарева в судебном порядке стала добиваться расторжения сделок по передаче имущества родственникам, считая, что таким образом супруг лишил ее законной доли в бизнесе. Заявления в суды она сопровождала обращениями в правоохранительные органы, предлагая депутату заключить мировое соглашение и отказаться от дальнейших претензий на имущество за 300 млн руб., рассказал депутат. К судебным тяжбам с бывшей супругой добавились претензии налоговой службы, которая в январе инициировала уголовное дело о крупной неуплате налогов компаниями Евгения Лазарева по признаку «дробления бизнеса» при получении дохода с арендаторов и неправомерном применении упрощенной системы налогообложения. Его фирмам было доначислено более 180 млн руб. НДС и налога на прибыль. Перечислив их, чтобы не попасть под следствие, депутат пытается оспорить решения ­налоговой.

Господин Лазарев считает не случайным совпадением очередную налоговую проверку и иск бывшей жены, потребовавшей активы на 250 млн руб., оставшиеся ему в наследство. По его словам, эти подозрения подтвердила и бывшая супруга, якобы проговорившаяся ему, что к ней «приходили представители неких высокопоставленных лиц» и предлагали поддержку в разделе имущества, а арбитражные суды с налоговой стали совпадать по времени с разбирательствами по разделу имущества в судах общей юрисдикции. «Несмотря на мои возражения, заседания одновременно назначались в Нижнем Новгороде и Владимире, хотя процессы совершенно разные. Таким образом, налоговое дело и семейные разбирательства фактически слились в единое целое. Такое ощущение, что у меня некие люди намеренно хотят отобрать бизнес, используя бывшую супругу», — предполагает Евгений Лазарев. Он добавил, что участвовать в разделе имущества на его стороне отказывались многие юристы, специализирующиеся на бракоразводных процессах, объясняя свое нежелание предопределенностью судебных решений по его ситуации.

Очередной иск от бывшей супруги Советский райсуд удовлетворил частично, решив взыскать в ее пользу с Евгения Лазарева 60 млн руб. Решения депутат не дождался: после ряда замечаний судья Евгений Тищенко удалил ответчика из зала заседаний. В коридоре суда у депутата Лазарева поднялось давление, и его увезли на машине скорой помощи в больницу. «Это некий компромисс, когда суд испугался удовлетворить иск полностью при повышенном внимании общественности. Буду обжаловать это решение», — сообщил он “Ъ-Приволжье”, добавив, что оно «не такое уж и страшное». Представитель Светланы Лазаревой не ответила на ­звонки.

Роман Рыскаль