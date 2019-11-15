Налоговая протрубила сбор

По итогам трех кварталов 2019 года УФНС по Нижегородской области сообщило о росте собираемости налогов на 12% в региональный бюджет до 121 млрд руб., сокращении задолженности и количества жалоб на инспекторов. Десятки уголовных дел об уклонении от уплаты налогов в отношении предпринимателей в службе назвали крайней мерой после долгих убеждений быть прозрачным. К декабрю фискальному органу предстоит увеличить собираемость налога на имущество с 36% до запланированных 85%. Глава УФНС Виктор Большаков предложил коллегам начать с себя: по его словам, неплательщики нашлись в и самом УФНС.



В управлении Федеральной налоговой службы по Нижегородской области подвели итоги работы за три квартала 2019 года. Руководитель службы Виктор Большаков доложил о росте налоговых отчислений в федеральный бюджет до 162 млрд руб.— они на 7% больше уровня с января по сентябрь прошлого года. Собираемость в консолидированный бюджет области увеличилась на 12%, до 121 ­млрд руб. Основная часть сборов пришлась на НДС: за девять месяцев налогоплательщики перечислили 50,8 млрд руб. с ростом на 12,8%, и это стало лучшим по динамике показателем в ПФО, похвалился господин Большаков. На 15,7% (до 34,8 млрд руб.), по его словам, выросла собираемость по налогу на прибыль организаций.

В налоговой службе заверили в сокращении числа проверок: во многом это объясняется ростом числа добропорядочных налогоплательщиков. С января по сентябрь 2018 года по итогам проверок сотрудники УФНС взыскали 1,9 млрд руб., эта сумма сопоставима с текущими результатами. Но если годом ранее в добровольном порядке было уплачено лишь 15% налоговой задолженности, то в 2019 году уже 50%, следует из отчетности УФНС. «Сейчас мы проводим проверки только тогда, когда неплательщики не собираются самостоятельно уточнять свои обязательства и не соглашаются с рисками, которые мы до них стараемся донести. Наша задача в таких ситуациях выявить умышленные и системные нарушения по неуплате налогов», — уточнил Виктор Большаков. С падением числа проверок на 17% снизилось количество жалоб и исковые требования по ним. За отчетный период суды рассмотрели 340 исков об оспаривании решений налоговых органов, почти две трети судебных решений вынесено в их пользу. Такие результаты руководство УФНС не считает высокими и требует от сотрудников усилить работу по сбору доказательств и тщательнее проводить налоговые проверки.

В 2019 году также выросло количество уголовных дел по фактам уклонения от уплаты налогов. Сейчас в производстве регионального управления СК РФ находятся 38 таких дел, общая сумма нарушений по ним оценивается в 4 млрд руб., полмиллиарда из которых было возмещено в бюджеты. К крайне недобросовестным относится лишь 1% налогоплательщиков, подсчитал Виктор Большаков. «Для нас уголовные дела — не самоцель. Об этом мы продолжаем говорить предпринимательскому сообществу. Взаимодействие с правоохранительными органами для нас — способ донести до налогоплательщиков тот простой факт, что неуплата налогов — рискованное занятие. Сейчас мы ориентируемся только на умышленные действия», — сообщил руководитель УФНС. Кроме того, нижегородские налоговики начали активную работу по нарушениям статьи 54.1 Налогового кодекса («Умышленное уменьшение организацией налоговой базы и суммы налога»).

Общая задолженность по налогам с начала года сократилась с 23,9 млрд руб. до 20,8 млрд руб. Из них долги по имущественным налогам снизились на 26% (1 ­млрд руб. в денежном выражении). Из общей суммы задолженности на физлиц приходится 2,3 млрд руб., при этом 2 декабря истекает срок выплат налога на имущество, и налогоплательщикам было направлено 1,7 млн уведомлений на 6,5 млрд руб. Сейчас объем собираемости налога на имущество составляет лишь 36%, а в декабре УФНС поставило задачу довести этот показатель до 85%, предлагая сотрудникам налоговой службы начать с себя. «Вчера мне отдел урегулирования задолженности подготовил табличку: к сожалению, из числа руководства управления не все еще заплатили налог. Но премию я вчера подписал, поэтому будет, на что и праздник встретить (21 ноября — День работника налоговых органов), и налоги заплатить», — подбодрил коллег Виктор Большаков.

Владимир Зубарев