Алексей Гусев оказался не у дела

Рассмотрение уголовного дела против руководителя АО «Авиакор — авиационный завод» Алексея Гусева прекращено. Как пояснили „Ъ-Волга“ в прокуратуре, истек срок давности. Господина Гусева подозревали в превышении полномочий (ст. 201 УК РФ) при исполнении контракта Минобороны РФ в 2011 году. Часть юристов считают, что уголовное дело закрыто на абсолютно законных основаниях. Другие считают решение незаконным.

Кировский районный суд прекратил уголовное преследования руководителя АО «Авиакор — авиационный завод» Алексея Гусева. Причиной стало истечение срока давности. Господину Гусеву вменялось злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия (ст. 201 УК РФ). Господин Гусев был обвинен в том, что по своему усмотрению распорядился средствами Министерства обороны России, полученными по государственному контракту, на 5 млрд руб. Уголовное дело было возбуждено в 2016 году. Контракт авиационного завода с Минобороны был заключен в 2011 году. Деньги предназначались для выполнения государственного заказа на изготовление девяти региональных грузопассажирских самолетов Ан140 общей стоимостью более 5 млрд руб. Такой самолет мог взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы с несвязанным грунтом и отличался экономичным расходом топлива. Коммерческая нагрузка Ан140–6 т, дальность полета с пассажирами — 2500 км, максимальная скорость — 537 км/ч, расход топлива — 580 кг/ч. К 2013 году контракт должен был быть выполнен, однако к тому времени завод успел изготовить только четыре воздушных судна. Как сообщал тогда Алексей Гусев, произошло это «из-за непоставок с Украины». По его словам, «замещение в производстве в такой быстрый срок невозможно», поскольку на Украине находятся 34 поставщика и головное ГП «Антонов». В суде «Авиакор» также настаивал на том, что исполнить заказ помешал отказ Украины от военно-технического сотрудничества с Россией, что считается обстоятельством непреодолимой силы. Однако в ходе судебного разбирательства выяснилось, что санкции Украина и Евросоюз впервые применили в 2014 году, а срок контракта истек раньше. После обращения Министерства обороны РФ в суд государственный контракт был расторгнут. Министерство также пыталось взыскать с авиационного завода 2,2 млрд руб. аванса из-за несоблюдения сроков исполнения договора. Но 9й арбитражный апелляционный суд изменил решение суда первой инстанции о взыскании денежных средств с предприятия. Так, заводу удалось частично оспорить иск, акцентировав внимание на том, что во время исполнения контракта Минобороны снизило стоимость каждого самолета, что позволило в итоге требовать большую сумму из средств, выплаченных в качестве аванса. В конечном итоге сумма ущерба составила 1,3 млрд руб.

Партнер Адвокатского бюро «Деловой фарватер» Сергей Литвиненко считает, что прекращение рассмотрения уголовного дела правомерно. «Истечение сроков давности является безусловным основанием для прекращения уголовного дела. Это напрямую следует из ст. 78 УПК РФ.Поэтому в данном случае, если сроки привлечения к уголовной ответственности действительно истекли, уголовное дело было прекращено на абсолютно законных основаниях»,— говорит юрист.

Управляющий партнер MDC-law Екатерина Курамышева, наоборот, утверждает, что уголовное дело в отношении Алексея Гусева было прекращено незаконно, поскольку совершенное им противоправное деяние относится к категории тяжких преступлений. «Срок давности по данной категории преступлений составляет 10 лет. Возможно, в материалах дела есть значимые обстоятельства, которые переводят это дело в преступление средней тяжести, за которые срок давности составляет шесть лет и, соответственно, в 2017 году срок давности по такому делу истек. Восстановить срок для привлечения к ответственности в данном случае невозможно, поскольку данных о том, что лицо каким-либо образом мешало следствию, не имеется»,— добавляет юрист

Алена Смирнова