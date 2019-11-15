Депутаты пошли на профсоюз

Комиссия по социальной политике и здравоохранению петербургского ЗакСа вчера, 14 ноября, создала рабочую группу по проверке деятельности регионального отделения Федерации профсоюзов России. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, сообщает, что данная ситуация напрямую связана с конфликтом спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и главы ФНПР Михаила Шмакова. Для петербургского отделения организации «анализ деятельности» стал неожиданностью.

В ходе заседания комиссии по социальной политике и здравоохранению ее председатель — депутат Елена Киселева подняла вопрос о создании рабочей группы «по анализу деятельности» ФПР в Петербурге и Ленобласти. При этом, если верить официальному сайту ЗакСа, данный вопрос в повестку включен не был.

Как рассказал “Ъ” член комиссии депутат Борис Вишневский, госпожа Киселева мотивировала данную проверку «поступлением большого количества обращений». Содержанием этих жалоб она изначально не поделилась. В предложенную группу вошли сама Елена Киселева («Единая Россия»), Борис Вишневский («Яблоко»), депутаты Павел Иткин (ЛДПР), Игорь Высоцкий («Единая Россия»), Александр Егоров («Справедливая Россия»), Юлия Мартемьянова («Единая Россия»), Дмитрий Тугов («Единая Россия»), Андрей Горшечников («Единая Россия»), а также, по согласованию, Юрий Бочков («Единая Россия»), Алексей Ковалев («Справедливая Россия»), Максим Резник (фракция «Партия роста») и Александр Рассудов (КПРФ).

Позднее пресс-служба ЗакСа опубликовала комментарии членов данной группы — в частности, госпожа Киселева сообщила, что продиктовано решение было волнующими петербуржцев вопросами. «В частности: организацией летнего оздоровительного отдыха наших детей, остро необходимого жителям санаторно-курортного лечения, в том числе на базе «Восток-6», которая принадлежит профсоюзу. Это и распоряжение собственностью профсоюзов, жители Кировского района хорошо знают нашумевшую историю с Дворцом культуры имени Горького, судьбу которого активно решали депутаты Законодательного собрания»,— заявила госпожа Киселева.

Депутат ЗакСа Максим Резник заявил, что необходимость проверки назрела давно. «Профсоюзы очень мало занимаются своим прямым делом — защитой прав трудящихся, и очень много — защитой себя и своей собственности. Ситуацию нужно поменять. Собственность должна работать на бюджет, а профсоюзы — на защиту прав граждан»,— считает он.

Как рассказал глава Федерации профсоюзов Петербурга и Ленобласти Владимир Дербин, о проверке он узнал от “Ъ”. «За мои 12 лет работы такое у нас впервые. В нашей жизни надо быть готовым ко всему, но пока мне неясно, для чего эта проверка, зачем и по какому закону. Я не могу предполагать, связано ли это как-то с решением Валентины Матвиенко проверить ФПР, но рабочая группа в скором времени расскажет. Если речь идет о пользовании собственностью, то я конкретно сказать ничего о ней не могу. У меня есть полномочия организовать работу, а подписывать документы, если нет решения коллегиального органа, я не могу. У нас ежегодно проводятся стандартные проверки государственными органами, как и у всех организаций, в том числе и налоговыми органами»,— пояснил господин Дербин.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила комитету по соцполитике СФ провести встречу с профсоюзами, чтобы обсудить наличие у них базы для организации отдыха детей, а также количество проданной недвижимости. Глава ФПР Михаил Шмаков не понимает, чем продиктовано решение госпожи Матвиенко. «Мы уже привыкли к различным наездам, претензиям со стороны криминала, со стороны рейдеров и так далее. Но нас ставит в недоумение последнее решение Совета Федерации»,— заявил он.

Известно, что в офис ФПР в Москве наведывались сотрудники ГУ МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу. В Санкт-Петербургское отделение правоохранители пока не приходили. О других регионах информации также не поступало.

“Ъ” направил госпоже Матвиенко запрос, давались ли конкретные указания проверить Петербург. На момент выхода материала ответ на него не был получен.

Олег Дилимбетов