Борис Вишневский подал заявление на медиагруппу «Патриот» из-за клеветы

Депутат петербургского ЗакСобрания Борис Вишневский обратился в УМВД по Приморскому району с просьбой проверить действия изданий медиагруппы «Патриот», главой попечительского совета которой является Евгений Пригожин, на соответствие ст. 128.1 УК РФ (клевета). Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В группу входят несколько интернет – изданий, в том числе «Народные новости». Оно является первоисточником сведений о якобы имевших место домогательствах господина Вишневского до студенток.

Ряд петербургских политиков, в том числе коллеги-депутаты, деятели культуры и искусства, а также журналисты признали, что информация распространяемая изданиями группы «Патриот» является травлей.

Олег Дилимбетов