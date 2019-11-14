В Уфе повторно объявлен аукцион на строительство поликлиники стоимостью 1 млрд рублей

Управление капитального строительства Башкирии назначило на 25 ноября повторный аукцион на отбор подрядчика строительства нового корпуса поликлиники Республиканской клинической больницы имени Куватова в Уфе. Начальная цена контракта осталась прежней — 1,044 млрд руб. 12 ноября, следует из сообщения на портале госзакупок, госзаказчик внес изменения в аукционную документацию. В частности, в нее включены разделы проектной документации, разработанной ООО Управляющая компания «Старый Кремль».

Ранее ФАС России, рассмотрев жалобу барнаульского ООО «КС-Строй» (ранее также оспаривало в ФАС крупные аукционы управления дорог «Приуралье» Росавтодора, распределяющего контракты на ремонт федеральных дорог в Башкирии), аннулировала итоги предыдущего аукциона на отбор исполнителя этого контракта. Им был признан единственный участник закупки — уфимская компания «Дортрансстрой», предложившая исполнить работы чуть дешевле начальной цены, за 1,038 млрд руб. Управлению капстроительства было выдано предписание об исправлении нарушений и назначении новой даты аукциона.

Новая поликлиника на 6 этажей, по условиям контракта, должна быть построена до ноября 2021 года.

Майя Иванова