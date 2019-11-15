Посадка по приборам

В Новосибирске военный суд арестовал управляющего директора АО «Научно-исследовательский институт электронных приборов» (НИИЭП) Амира Алямова, в отношении которого расследуется дело о взятках и злоупотреблении полномочиями. Оборонный НИИ, разрабатывающий бортовую электронику для высокоточного ракетного и торпедного оружия, два года назад оказался в центре громкого скандала, связанного с обвинением в завышении почти на 200 млн руб. расценок на продукцию, поставляемую по гособоронзаказу.



Новосибирский военный суд по ходатайству следователей заключил на два месяца в СИЗО управляющего директора НИИЭП 52-летнего Амира Алямова. Факт задержания „Ъ“ подтвердили в пресс-службе института, отметив, что арест топ-менеджера не повлиял на работу предприятия, решается вопрос о временном руководителе.

Амира Алямова задержали в понедельник. В кабинете директора НИИ и его квартире прошли обыски. По предварительным данным, задержание топ-менеджера связано с началом расследования уголовного дела о взятках и злоупотреблении полномочиями. В Главном военном следственном управлении СКР на запрос „Ъ“ оперативно ответить не смогли.

Возглавляемый господином Алямовым НИИ уже фигурирует в уголовном деле о завышении цен в рамках гособоронзаказа. В качестве обвиняемого по нему следователи привлекли военпреда Минобороны РФ, которому инкриминируется злоупотребление полномочиями с причинением тяжких последствий. По данным военной прокуратуры, военпред НИИЭП подписывал документацию якобы с завышенными расценками на продукцию, что привело к удорожанию госконтрактов на 190 млн руб. Связаны ли эти два уголовных дела, пока неизвестно.

НИИЭП (бывший НИИ-48) был создан по постановлению Совета министров СССР в 1950 году. Предприятие, которое входит в концерн «Техмаш» госкопорации «Ростех», является разработчиком систем ближней локации, бортовых вычислительных устройств, бортовой электроники и систем управления для различных видов военной техники и широкого класса боеприпасов. НИИ принимал участие в разработке более полусотни изделий. Наиболее известны из них ракетные комплексы «Шторм», С-300, «Тор», «Кинжал», «Искандер», «Смерч». Среди продукции гражданского назначения — авиационные датчики обледенения и систем кондиционирования самолетов, преобразователи напряжения для зарядки мощных тяговых аккумуляторов.

Во главе оборонного НИИ Амир Алямов встал в июле 2012 года. Он профессиональный хоккеист: в середине 1990-х был капитаном местной «Сибири», выступавшей в то время в Межнациональной хоккейной лиге. С 1998-го по 2002 год работал в комитете по физической культуре и спорту мэрии Новосибирска. Карьеру в НИИ он начал в 2002 году с должности руководителя отдела. В 2015 году НИИЭП был награжден благодарностью президента РФ.

Константин Воронов