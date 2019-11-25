Нефтяная столица ЛУКОЙЛа — город Когалым — вошел в топ-10 рейтинга стремительно растущих средних городов России.

Елена Глебова

Когалым расположен на шестьдесят третьей параллели, для тех, кто далек от географии, — это совсем недалеко от Полярного круга. Если лететь сюда из столицы, то вдруг посреди россыпи озер и бежевого однообразия тайги вырастают аккуратные прямоугольники кварталов, разделенные тонкими нитками улиц. В ноябре здесь уже облетели остатки желтых березовых листьев, а усыпанные красными гроздьями рябины покрывают шапки снега — зима на севере наступает мгновенно. Тем не менее почему-то в Когалыме с наступлением полярной ночи нет тягостного ощущения, которое иногда присутствует в других северных городах. Дело даже не в хорошей освещенности по-европейски ухоженных улиц, а в особой атмосфере, царящей в городе. За последние несколько лет Когалым из моногорода нефтяников (здесь располагаются основные в Западной Сибири производственные мощности компании «ЛУКОЙЛ») превратился в центр культуры — в самом широком смысле. Здесь можно отправиться на новую постановку в филиал Малого театра, сходить на выставку в Музейно-выставочный центр, на мастер-классы и лекции, поплавать в теплом бассейне с пляжем и искусственной волной для серфинга, заглянуть в уголок тропических джунглей и понаблюдать с детьми за его обитателями, а в выходные — посетить богослужение в красивейших северных храмах или просто посидеть с друзьями в уютных кафе. При этом уровень безработицы в городе — один из самых низких в России. Поэтому люди отсюда не уезжают: вот уже несколько лет в Когалыме фиксируется положительный прирост населения. Этот показатель вместе с целым рядом других позволил северной столице ЛУКОЙЛа войти в топ-10 рейтинга стремительно растущих средних городов России, который составил Институт стратегических коммуникаций и социальных проектов.

Улицы Когалыма по колориту напоминают северные европейские города Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

— Город Когалым вошел в рейтинг по двум показателям: по экономике и росту населения,— рассказывает «Огоньку» глава города Николай Пальчиков.— Первый показатель учитывал уровень средней заработной платы, доходы городского бюджета по НДФЛ и расходы городского бюджета в пересчете на одного жителя. Второй показатель относится к численности населения. Здесь мы вошли в категорию «стремительно развивающихся городов России». Это означает, что в нашем городе за пять лет рост населения составил более десяти процентов. Тот факт, что Когалым попал в рейтинг, означает, что мы движемся в правильном направлении. Это имиджевая составляющая, которая важна инвесторам, привлекающим новые проекты для развития города, бизнесу, который рассматривает Когалым для локализации своих предприятий, и, конечно, жителям города, вовлеченным во все процессы развития и принимающим активное участие в формировании инфраструктуры города.

Возвращение к истоку

Сложно представить, что всего несколько десятков лет назад — по меркам истории города это было почти вчера — на месте нынешнего Когалыма стояли лишь палатки первопроходцев. В 1976 году на высоком берегу реки Ингу-Ягун появились первые строители железной дороги Сургут — Уренгой. После с «большой земли» по зимнику стали привозить временные жилые деревянные вагончики, в которые переселялись люди из палаточного городка. В память об этом рабочем подвиге установлен знак, внутри которого заложена капсула с обращением к потомкам и списком первопроходцев, начинавших строить город.

Символично, что сейчас рядом с этим знаковым для Когалыма местом возвышается храм Святой мученицы Татианы. Это один из новых объектов, который появился в городе совсем недавно. Он был построен на средства Благотворительного фонда «ЛУКОЙЛ» и освящен Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом чуть больше года назад. Хотя объектом храм назвать как-то неправильно, это скорее место духовного притяжения, причем не только для местных жителей, но и для паломников всей Западной Сибири. Храм, современный по своему воплощению (со сложнейшей инженерной составляющей, с гардеробом и лифтом!), стал хранителем православной традиции через дар, привезенный сюда Святейшим Патриархом. Поэтому сюда приезжают помолиться верующие со всей страны. За последние несколько месяцев здесь побывали министр культуры РФ Владимир Мединский, министр спорта РФ Павел Колобков, ведущие солисты Московского театра «Новая опера», ожидается делегация представителей Федерального агентства по делам национальностей.

Храм Святой мученицы Татианы стал местом духовного притяжения Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

А так храм живет обычной для православной церкви жизнью, то есть освящает пространство вокруг через молитву и общение. На первый после открытия храма праздник Пасхи по всей округе разносился колокольный звон: в честь светлого праздника каждый мог подняться на колокольню и почувствовать себя звонарем. Ключарь храма иерей Иаков Мусс проводит экскурсии, где можно познакомиться с историей строительства и устройством храма, узнать о евангельских сюжетах, использованных в художественной росписи стен и сводов, а по завершении просто побеседовать с батюшкой — о жизни, о вере, обо всем, о чем нужно поговорить современному человеку.

В центре галактики

Благодаря спортивно-культурному центру «Галактика», филиалу Малого театра, духовным религиозным центрам формируется, если можно так сказать, некий «культурный код когалымчанина», что важно для воспитания подрастающего поколения.

Одна из достопримечательностей Когалыма — современный аквапарк и бассейн с искусственными морскими волнами Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Городу удалось войти в рейтинг по росту численности населения просто: он комфортен для людей. Так, за последние несколько лет здесь отреставрирована и оснащена новым медицинским оборудованием поликлиника, рассчитанная на 850 посещений в день. Заработал новый детский сад «Цветик-семицветик», построенный на средства Фонда «Наше будущее», со спортзалом, оборудованным современными тренажерами, бассейном с гидромассажем, стоматологическим кабинетом и зимним садом. С 2014 года в Когалыме построено 18 многоквартирных жилых домов, а в соответствии с генеральным планом будут возведены новые микрорайоны, которые обеспечат современным комфортным жильем, а также всей необходимой инфраструктурой более восьми тысяч жителей.

Все ключевые для города объекты реализованы при поддержке ЛУКОЙЛа и правительства Югры.

Благодаря правильно и своевременно принятым решениям, развитому партнерству между правительством Югры, ЛУКОЙЛом и муниципальной властью успешно реализуется Соглашение о сотрудничестве, в рамках которого в Когалыме создаются такие объекты.

Все это, а также развитая инфраструктура, комфортная городская среда являются точками притяжения для жителей и гостей города, включая молодежь, активную общественность, креативный класс, крупный и малый бизнес — движущую силу экономики. Для того чтобы город не покидали люди, необходимо работать на опережение.

Такой работой на опережение стало открытие спортивно-развлекательного центра «Галактика». Провести здесь время спешат не только местные жители, но и приезжие со всей Югры и даже из… Японии.

Отдохнуть в «Галактику» приезжают из соседних регионов Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Выдающийся объект — океанариум мирового уровня «Акватика», расположенный за сотни километров от моря. Общий объем аквариумов — более восьми миллионов литров. Из них 80 процентов — морская вода, приготовленная с использованием десятков тонн искусственной морской соли. Морские и речные обитатели доставляются сюда со всего мира. Оставив за порогом снежную зимнюю стужу, можно очутиться перед экзотическими теплолюбивыми рыбками скаляриями, электрическим угрем, флегматичными осьминогами или муренами. В конце октября тут впервые в России заработала уникальная интерактивная российско-японская выставка «Жизнь большой реки», где историю самой большой сибирской реки «рассказывают» ее обитатели — рыбы. Особенность выставки в большом количестве интерактивных объектов, игр, самостоятельных исследованиях. На открытие выставки приехала известный ученый, биолог из Японии Юми Ватанабе.

Поднять занавес!

Народная артистка РФ Ирина Муравьева сыграла в спектакле «На всякого мудреца довольно простоты», которым открылся репертуар филиала Малого театра в Когалыме Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

В 2019 году, в Год театра, одно из значимых событий округа произошло именно в Когалыме. Здесь открылся первый за пределами Москвы филиал Государственного академического Малого театра России (ГАМТ).

Если вы думаете, что филиал Малого театра в Когалыме — только красивая вывеска, то сильно ошибаетесь. Когда впервые зашла речь о том, чтобы один из старейших российских театров, основанный еще в 1756 году, открыл свои двери в северной столице ЛУКОЙЛа, некоторые скептики в социальных сетях утверждали, что полноценная театральная жизнь на расстоянии невозможна и, скорее всего, тут будут выступать местные коллективы. Потому что между сценой Малого театра на Ордынке в Москве и сценой филиала Малого театра в Когалыме — чуть более трех тысяч километров. Неужели артисты будут сюда летать? Оказывается, будут, а некоторые работники театра с удовольствием перебрались с «большой земли» сюда, в маленький северный Когалым.

— В Когалыме нет отдельной труппы актеров. Артисты приезжают сюда на несколько дней в месяце и играют от пяти до десяти спектаклей,— рассказывает «Огоньку» руководитель филиала ГАМТ России в Когалыме Маргарита Гичай.— Здесь мы показываем те же спектакли, что и в Москве. Недавно привозили два спектакля по Островскому. Здесь, на сцене Когалыма, Малый театр показал тысячный детский спектакль «Снежная королева».

А в ноябре мы опробовали новый формат — кинопоказ спектакля. Дело в том, что некоторые постановки настолько масштабны, что их, к сожалению, невозможно показать на этой сцене, но зато можно посмотреть на большом экране.

Поначалу все, что связано с театром, вызывало в городе настоящий ажиотаж, особенно когда в город прибыли грузовики с декорациями, — никто не предполагал, что подготовка к показу может быть такой обширной и впечатляющей. Сама Маргарита Гичай переехала в Когалым из Москвы:

— Это очень уютный, чистый, спокойный и безопасный город. Мне доставляет большое удовольствие работать здесь, тем более что это замечательный опыт — прививать городу интерес к классическому академическому театру, который постепенно становится частью культурного фона Когалыма.

Театр действительно очень органично вписался в жизнь города. Ведь помимо спектаклей приезжающие из Москвы артисты проводят мастер-классы по актерскому мастерству, на основной сцене регулярно работает детская театральная студия, мастер-классы по художественному слову, сценическому движению и фехтованию. Кроме того, каждый может прийти в театр на экскурсию и познакомиться с частью музейного фонда — в фойе выставлены уникальные старинные театральные костюмы, некоторым из них уже больше ста лет.

Рождение легенды

Когалым является одним из самых зеленых городов России Фото: ПАО "ЛУКОЙЛ"

Хоккей в России — больше чем просто спорт. Еще в советские времена мальчишки после школы забрасывали ранцы и неслись в ближайшую хоккейную коробку гонять шайбу. Знаменитые хоккеисты Фирсов, Третьяк, Харламов были не просто спортсменами, а настоящими легендами. Сегодня хоккей считается элитным спортом: чтобы вырастить хорошего спортсмена, нужны не только увлеченные тренеры, но и соответствующие условия. А что делать, если зимой на улице температура в среднем минус сорок? Конечно, хоккейные коробки во дворах не пустуют и в таких северных городах, как Когалым. Есть здесь и свой Ледовый дворец, но, когда речь заходит о большом спорте, подход должен быть профессиональным. В сентябре в Когалыме было объявлено о начале строительства регионального центра спортивной подготовки. В нем будут созданы все условия для занятий зимними видами спорта: хоккеем, фигурным катанием, шорт-треком, керлингом и следж-хоккеем. Это уже объект федерального значения, то есть помимо когалымчан сюда будут приезжать тренироваться члены национальных сборных страны. Кстати, маленький город уже подарил спорту больших спортсменов — чемпиона мира по пауэрлифтингу Александра Григорьева, чемпиона мира и Европы боксера Тамерлана Магомедова, золотую медалистку российского первенства по гимнастике Арину Струкову и так далее. А вот знаменитых хоккеистов из Когалыма пока нет. Возможно, будущая звезда хоккея родится здесь.

— Очень впечатлен Когалымом и тем, сколько внимания здесь уделяется спорту. Сегодня мы дали старт строительству регионального центра спортивной подготовки, который будет как осуществлять тренировку спортсменов в национальные сборные, так и предоставлять услуги всем жителям города,— заявил на церемонии открытия объекта глава Минспорта Павел Колобков.— Отдельно отмечу, что правительство ХМАО-Югры и руководство ПАО «ЛУКОЙЛ» длительное время сотрудничают и уже реализовали десятки проектов в сфере спорта: это и строительство современных спортивных объектов, и поставка спортивного оборудования, и проведение на территории региона спортивных соревнований различного уровня. Это прекрасный пример государственно-частного партнерства.

Президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов отметил, что компания всегда воспринимала жителей Югры, своих работников как единый коллектив, развивающийся вместе. Поэтому создание такого центра крайне важно, особенно в таком моногороде, как Когалым. Возведение этого объекта откроет молодежи новые возможности для занятий спортом, а самому городу — новое качество жизни.