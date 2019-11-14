Открытие памятника Даннилу Гранину перенесут

Открытие памятника писателю Даннилу Гранину будет перенесено. Оно может состояться в конце месяца. Об этом заявил президент Российского книжного союза Сергей Степашин.

По его словам, в церемонии открытия планирует принять участие президент РФ Владимир Путин. Он в настоящее время на саммите БРИКС. «Все зависит от графика президента. Очень надеюсь, что в конце ноября», — сообщил господин Степашин РИА «Новости».

Напомним, что памятник на днях был установлен на Дальневосточном проспекте. Открыть его предполагалось в рамках Петербургского международного культурного форума.