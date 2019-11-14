Казанские ученые нашли метеориты в Чили

Научная экспедиция Казанского федерального университета, вуза—участника «Проекта 5-100», в чилийскую пустыню Атакама, посвященная поиску внеземного вещества, сделала уникальные находки. Исследовать метеориты будут в Казани и Екатеринбурге.

Отсутствие осадков в пустыне Атакама, одного из самых засушливых мест на Земле, благоприятно сказывается на сохранности «внеземных гостей». Постоянное поднятие территории и ветер обнажают метеориты, поэтому их достаточно легко обнаружить на поверхности. Ученым Казанского федерального университета (КФУ) удалось отобрать несколько образцов метеоритов для дальнейших исследований. Работа выполняется по тематике государственного задания Министерства науки и образования, а также по одному из проектов программы повышения конкурентоспособности.

«Изучение метеоритов открывает широкие перспективы: от истории возникновения нашей планеты, состава ее глубинных оболочек до познания возникновения и эволюции Солнечной системы и даже Вселенной. Минералогический, элементный и изотопный состав метеоритного вещества дают информацию об условиях формирования космического объекта, о том, что он «пережил», находясь в космосе. В метеоритах можно обнаружить новые минералы. Реконструкция вещественного состава глубинных частей Земли и планет тоже возможна только благодаря изучению метеоритов, так как мы не можем добыть вещество нижней коры, мантии и ядра Земли. Изучение метеоритов не только очень интересный и познавательный процесс, но также и очень важный с практической точки зрения»,— поделился проректор по научной деятельности КФУ, директор Института геологии и нефтегазовых технологий Данис Нургалиев, который принял участие в научной экспедиции в пустыню Атакама.

КФУ на протяжении нескольких лет активно занимается изучением космического вещества. В прошлом году университет выступил соорганизатором 81-го ежегодного собрания Метеоритного сообщества, проходившего в России впервые, в Москве. В сентябре текущего года по гранту РФФИ международная группа ученых из Франции (Центр исследований и преподавания в экологических науках CEREGE, Университет Экс-Марсель), КФУ и Института геохимии и аналитической химии РАН изучала Карлинский кратер (с предполагаемым метеоритным происхождением) в Буинском районе Татарстана.

Кроме того, в Институте геологии и нефтегазовых технологий в этом году успешно прошла защита кандидатской диссертации на тему «Космическое вещество в осадках и осадочных породах: методы идентификации и геологическое применение» младшего научного сотрудника научно-исследовательской лаборатории «Палеоклиматология, палеоэкология и палеомагнетизм» Диляры Кузиной — она входила и в состав чилийской экспедиции. Другим участником экспедиции стал Александр Пастухович – руководитель поискового отряда метеоритной экспедиции Уральского федерального университета и внешний совместитель КФУ. Опытный полевик и искатель метеоритов, Пастухович побывал в Антарктиде, Монголии, Иране, Чили и других странах и охотно делился с казанскими коллегами методами поиска необходимой местности и отбора метеоритов. Также в состав экспедиции вошел Дмитрий Кузин.

«Вероятно, не все привезенные камни — метеориты, это еще нужно доказать, изучив их свойства. Первым шагом станет подготовка шлифов и их минералогическое описание, изучение элементного состава на электронном микроскопе. В большинстве случаев этого достаточно для классификации, то есть для определения, к какой группе он относится. Второй шаг — подача заявки на его регистрацию во всемирной базе Meteoritical Bulletin. Только после регистрации мы сможем с уверенностью утверждать, что это метеорит»,— рассказал Кузин.

Еще до начала самой экспедиции ученые проделали большую подготовительную работу: исследовали и подготовили карты местности, выделили наиболее перспективные для поисков точки, изучили места предыдущих находок. Отдельная история — это подготовка необходимого снаряжения. Из-за того что исследователям пришлось ночевать в пустыне, с собой у них было все необходимое для автономного существования: палатки, коврики, спальники, комплекты теплой и легкой, а также солнцезащитной одежды, ведь днем в пустыне очень жарко, а ночью температура опускается до +6 °С. Второй этап — это непосредственно поездка в Чили (перелет из Рима в Сантьяго занимает 14 часов), в пустыню Атакама и поиск метеоритов, с чем ученые успешно справились. Чтобы не заблудиться на местности, у каждого участника был свой GPS, который записывает треки.

«В чем же особенность метеоритов и как их найти? В первую очередь мы отличали их по цвету, они должны быть покрыты тонким ржавым налетом — “пустынным загаром”. Далее объект исследуется на “магнитность”, для этого у нас с собой были щупы с кусочками сильного редкоземельного магнита. Если такой образец прилипает к магниту — это 65% успеха. И два последних критерия, которые взаимосвязаны,— это большой удельный вес и отсутствие пор. Есть еще и другие тонкости, отличающие космический объект от земной породы: однородность, отсутствие слоистости и многое другое. Если все эти условия соблюдены, то вы счастливчик — 95%, что вы нашли метеорит»,— поделился Данис Нургалиев.

Следующий этап — доставка образцов до лаборатории: совокупный вес находок составил около 7 кг. Часть чилийских находок передана Национальной службе Чили по геологии и горному делу — руководит этой службой признанный знаток метеоритов Мильарка Валенсуела Пикон. Республика Чили выбрана учеными еще по одной причине: здесь разрешен вывоз метеоритов, другие страны уже закрывают такую возможность.

После транспортировки образцов исследователей ждет интересная работа, а именно — изучение минералогического и элементного состава, магнитных свойств образцов. Коллеги из УрФУ также будут исследовать находки чилийской экспедиции.

Лейсан Зиннатулина