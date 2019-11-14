Самарские таможенники раскрыли ввоз контрабандного бензина из Казахстана

В Самарской области сотрудники таможни совместно с УФСБ России по Оренбургской области пресекли ввоз 57 тыс. л. контрабандного бензина. Об этом сообщает Приволжское таможенное управление. Общая стоимость запрещенного топлива составила свыше 1,4 млн руб.

Как установил надзорный орган, бензин был ввезен из Казахстана и обнаружен недалеко от пропускного пункта «Орск». Позже выяснилось, что водитель автомобиля перевозил бензин «АИ-92 К2», который запрещен к обороту в России, а в документах указал «АИ-92 К5».

Возбуждено уголовное дело по ст. 226.1 УК РФ (незаконное перемещение через границу Российской Федерации сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, а равно стратегически важных товаров и ресурсов). Наказание предусматривает лишение свободы на срок от трех до семи лет и штраф в размере до 1 млн руб.

Алена Смирнова