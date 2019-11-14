Глава Кузбасса считает неправильным отказ шахтеров от работы из-за задержки зарплаты

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев считает законным, но «не совсем правильным» отказ горняков шахты «Октябрьская» от работы из-за задержки зарплаты на полтора месяца. Об этом глава региона заявил на пресс-конференции «400 дней: корректировка планов», отвечая на вопрос журналиста о возможной смене собственника угольного предприятия.

«На предприятии банкротство, плюс цены на уголь рухнули, оно просто остановится и будет выставлено на торги. Кто купит его на торгах, и за какие деньги, я не могу сказать. Уйти с предприятия в тяжелое для него время, сидеть дома и ждать, когда ситуация исправится? Пусть это законно, но, на мой взгляд, не совсем правильно»,— полагает губернатор.

Он напомнил, что ситуация на предприятии очень сложная. Шахтоучасток «Октябрьский» входит в состав АО «Шахта «Заречная», которая с 2017 года находится в состоянии банкротства. На предприятии введено конкурсное производство. Задолженность по зарплате работникам АО «Шахта «Заречная» (остаток за сентябрь 2019 года) составляет 40 млн руб. Частичная выплата долга была произведена 7 ноября, полностью зарплату за сентябрь руководство предприятия планирует выдать до 29 ноября. «Наложилась не очень удачно ситуация с падением цен на энергетические угли. Да, работники предприятия по трудовому законодательству имеют право не выходить на работу, если им не платят зарплату, и при этом им будет выплачиваться средний заработок»,— отметил господин Цивилев.

Губернатор сообщил, что сегодня в угольной отрасли 3000 вакансий, и тех, кто не хочет работать на «Октябрьской», «с удовольствием ждут там». «Или вы можете пройти бесплатное переобучение и пойти на другие предприятия, у вас все дороги открыты, действуйте»,— посоветовал Сергей Цивилев.

Напомним, с 12 ноября 63 сотрудника шахты «Октябрьская» в Кемеровской области не выходят на работу до погашения им долгов по зарплате. На ведение производственного процесса их уход существенного влияния не оказал, предприятие работает в штатном режиме, сообщала ранее пресс-служба правительства Кемеровской области.

Юрий Зуев, Константин Воронов