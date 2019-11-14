У матросов есть доносы

Как стало известно “Ъ”, Севастопольский гарнизонный военный суд приговорил к условному сроку военного моряка Олега Семенюка. Он оговорил сослуживца, обвинив его в своем избиении, которого не было. Военный инсценировал доказательства по делу: подговорил своего товарища выступить свидетелем и выдал синяк на спине за нанесенные побои. Как выяснилось, таким образом Семенюк решил отомстить потерпевшему, который доложил командованию об оскорблении им одного из матросов.

В ходе процесса выяснилось, что еще 12 ноября 2017 года Олег Семенюк сообщил сослуживцу о том, что их коллега нанес ему удар металлическим предметом по спине, попросив в дальнейшем подтвердить эти сведения. На самом деле гематома в районе поясницы были получена им накануне по неосторожности на одном из кораблей Черноморского флота. Затем о применении к нему насилия военный сообщил начальнику медицинской службы судна, который занес информацию в его медицинскую книжку. Лишь почти через полтора года, 13 февраля 2019-го, Олег Семенюк заявил помощнику военного прокурора о совершенном в отношении него сослуживцем преступлении.

В доказательство Олег Семенюк предоставил копию медицинской книжки и показания свидетеля. «Семенюк попросил его (свидетеля.— “Ъ”) подтвердить, что сослуживец причинил ему телесные повреждения, на что он по дружбе согласился, хотя очевидцем этого не был. В последующем он неоднократно допрашивался в качестве свидетеля и давал ложные показания по просьбе Семенюка»,— сказано в материалах расследования. По ложному доносу Семенюка было возбуждено уголовное дело о нанесении побоев начальнику, совершенному во время исполнения им обязанностей военной службы (ч. 1 ст. 334 УК РФ).

Однако уже 5 апреля 2019 года Олег Семенюк признал себя виновным в совершении заведомо ложного доноса, оформив явку с повинной. Свои первоначальные действия он объяснил желанием отомстить сослуживцу. Потерпевший 11 ноября 2017 года стал свидетелем инцидента на борту одного из кораблей Черноморского флота: Олег Семенюк нецензурно выругался в адрес матроса и дал ему пощечину. Потерпевший сообщил об этом вышестоящему начальству, в отношении Олега Семенюка было возбуждено уголовное дело. Военному моряку пришлось выплатить матросу 2 тыс. руб. компенсации и штраф 30 тыс. руб., после чего в феврале 2018 года дело об оскорблении начальником подчиненного было прекращено.

На этот раз гарнизонный суд признал Олега Семенюка виновным в заведомо ложном доносе с искусственным созданием доказательств обвинения (ч. 3 ст. 306 УК РФ). Приняв во внимание, что по службе Семенюк характеризуется в целом удовлетворительно, имеет более 20 поощрений и наград, неоднократно принимал участие в выполнении специальных задач и участвовал в боевых действиях, а также оформил явку с повинной, суд приговорил военного к девяти месяцам заключения условно с испытательным сроком шесть месяцев. Его защитник сообщила “Ъ”, что обжаловать приговор он не планирует.

Потерпевший подал в суд гражданский иск о взыскании с Семенюка 400 тыс. руб. в счет компенсации причиненного морального вреда. Подсудимый его признал, передав в счет компенсации потерпевшему 100 тыс. руб. Суд эту сумму счел разумной. Кроме того, Олег Семенюк был уволен с военной службы.

Вадим Никифоров, Симферополь