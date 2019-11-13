Явка не спасла от ареста

Бабушкинский райсуд Москвы по ходатайству ГСУ Следственного комитета России (СКР) по Московской области арестовал на два месяца истринского предпринимателя Алексея Деньгина, находившегося в федеральном розыске. Вместе с исчезнувшим экс-мэром подмосковной Истры Андреем Вихаревым он обвиняется в хищении 80 млн руб. бюджетных средств и их легализации. Защита предпринимателя настаивала на домашнем аресте, поскольку он признает вину и готов активно сотрудничать со следствием.

Находившегося в розыске истринского предпринимателя Алексея Деньгина, по данным правоохранительных органов, задержали в минувший понедельник, после чего ему было предъявлено обвинение по двум эпизодам мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и легализации похищенных денежных средств (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Параллельно ГСУ СКР по Мособласти, занимающееся расследованием данного уголовного дела, подготовило ходатайство в Бабушкинский суд Москвы об аресте предпринимателя.

При рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения представители следствия и прокуратуры, настаивавшие на помещении господина Деньгина в СИЗО, сообщили суду, что на момент задержания предприниматель тщательно скрывался от следствия, оперативным сопровождением в котором занимался центральный аппарат ФСБ, и в розыске. Кроме того, отмечалось, что собранными доказательствами вина предпринимателя в инкриминируемых преступлениях уже доказана.

«Да он и сам признался в этом»,— подчеркнул представитель областной прокуратуры.

В свою очередь, адвокат господина Деньгина Андрей Васильков, да и сам обвиняемый заявили суду, что не согласны с позицией следствия, и настаивали на домашнем аресте. По словам господина Василькова, его клиент полностью признал свою вину, раскаялся в содеянном и готов активно сотрудничать со следствием. При этом адвокат подчеркнул, что ими было заявлено ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве, а при задержании господин Васильков был готов оформить это в качестве явки с повинной и, соответственно, ответить на все вопросы следователя.

Ранее, 7 ноября, по этому уголовному делу был задержан бывший глава городского округа Андрей Вихарев, находившийся под подпиской о невыезде. Однако на следующий день при неизвестных обстоятельствах ему удалось скрыться от следствия, а поэтому обыски в его трехэтажном доме и в здании городской администрации проходили без него.

В должности главы подмосковной Истры господин Вихарев, возглавлявший до этого Волоколамский городской округ, продержался меньше года: в ноябре прошлого года он был назначен и. о. главы, а спустя месяц и главой.

В ближайшее время ГСУ СКР по Мособласти намерено объявить его в розыск в связи с хищением 80 млн руб. из выделенных на развитие Истры бюджетных средств. По словам источников “Ъ” в правоохранительных органах, помимо господ Вихарева и Деньгина, фигурантами дела будет еще несколько человек.

Юрий Сенаторов