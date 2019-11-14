«Новапорт» приземлился в Мордовии

Новым владельцем государственных «Авиалиний Мордовии» стала московская компания «Аэро­сити-Девелопмент», связанная с холдингом «Новапорт» Романа Троценко. Стоимость сделки составила 150 млн руб. Ранее Роман Троценко обсуждал с властями перспективы развития авиаузла: ожидается, что пассажиропоток вырастет в пять раз до 500 тыс. человек в год и вдвое вырастет количество направлений полетов. ­Эксперты говорят, что аэропорт Саранска проигрывает в конкуренции за пассажиров железной дороге и крупным авиаузлам соседних регионов, поэтому развивать его будет непросто.



В среду в Саранске подвели итоги аукциона по продаже 100% государственного АО «Авиалинии Мордовии» — бывшего авиаперевозчика, владеющего аэропортом Саранска. В лот с начальной ценой 145,5 млн руб. было включено 22 объекта недвижимости, принадлежащей компании, включая старый аэровокзал (сейчас не используется) площадью 3,8 тыс. кв. м 1962 года постройки, гаражи и здания аэродномной наземной службы, садовый домик, а также 32 транспортных средства для обслуживания аэропортовой инфраструктуры, пассажиров и воздушных судов. Победителем конкурса признано московское ООО «Аэросити-Девелопмент», предложившее 150 млн руб. Второй участник конкурса ООО «Центр управления недвижимостью» предлагал купить пакет акций за 146 млн руб. По условиям сделки новый владелец 114,4 тыс. обыкновенных именных акций обязан сохранить аэропортовое имущество и технику, 250 рабочих мест и переобучить персонал.

Справка По данным Kartoteka.ru, АО «Авиалинии Мордовии» зарегистрировано в Саранске в 2006 году с уставным капиталом 114,3 млн руб. На 100% принадлежал Фонду имущества Республики Мордовия. ­Основной вид деятельности — перевозка воздушным пассажирским транспортом, подчиняющимся расписанию. Генеральный директор — Александр Кистайкин. Выручка компании в 2018 году составила 61 млн руб. при 64,3 млн руб. убытка. ООО «Аэросити-Девелопмент», по данным Kartoteka.ru, зарегистрировано в Москве в 2008 году с уставным капиталом 12 тыс. руб. Долей 99% владеет Оксана Сычева, 1% принадлежит Инне Сливинской. Генеральный директор — Наталия Дроздова. ­Основной вид деятельности — консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. 2018 год компания завершила с чистой прибылью 39,7 млн руб. при нулевой выручке. ООО «Аэросити-Девелопмент» аффилирована с ООО «Международный Аэропорт Кемерово имени Алексея Архиповича Леонова», бенефициаром которой является ООО «Новапорт инвест», которым владеет ООО «Новапорт Холдинг». Как следует из данных Kartoteka.ru, через сеть юрлиц компания связана с холдингом ООО «Новапорт» Романа Троценко, владеющего 16 региональными аэропортами.

Связаться с ООО «Аэросити-Девелопмент» не удалось. В «Новапорте» на вопросы „Ъ“ о сделке не ответили. В правительстве республики также не стали комментировать сделку. Развитие воздушной гавани Роман Троценко обсуждал с главой Мордовии Владимиром Волковым в июне. Тогда главной задачей Роман Троценко называл повышение операционной и финансовой эффективности «Авиалиний Мордовии», рост числа рейсов и пассажиропотока до 500 тыс. человек в год (сейчас — 100 тыс. человек в год). Владимир Волков сказал, что видит аэропорт пересадочным узлом для рейсов из других регионов, в частности Нижегородской, Ульяновской, Пензенской областей. Кроме того, глава республики просил сделать оптимальными цены на билеты и увеличить число международных рейсов. Сейчас аэропорт с реконструированной к чемпионату мира по футболу взлетно-посадочной полосой не может принимать борты зарубежных авиакомпаний из-за того, что пропускной пункт в новом международном терминале (площадь — 7 тыс. кв. м, пропускная способность — 300 человек в час), построенном к мундиалю, был временным.

По словам гендиректора «Авиалиний Мордовии» Александра Кистайкина, разработка документации на создание постоянного пропускного пункта в здании нового терминала — в завершающей стадии, и реконструкция намечена на вторую половину 2020 года. Господин Кистайкин сообщил „Ъ“, что встреча с новыми владельцами компании должна состояться в ближайшее время и на ней будут обсуждаться перспективы развития аэропорта. «Главные задачи — привлечение новых авиакомпаний в аэропорт Саранска и увеличение пассажиропотока. В прошлом году (во время проведения в Саранске матчей чемпиоанта мира по футболу.— „Ъ“) услугами аэропорта воспользовались более 100 тыс. человек, надеемся, что со следующего года число пассажиров увеличится на 20–30%», — говорит руководитель «Авиалиний Мордовии». Новыми перспективными направлениями Александр Кистайкин видит Краснодар, Анапу, Симферополь и Сочи. Сейчас из аэропорта Саранска летают рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Минеральные Воды. Структурных изменений и сокращения и без того минимального для обеспечения работы аэропорта штата сотрудников глава «Авиалиний Мордовии» не ожидает. Условия сделки он назвал «рабочими и приемлемыми».

Глава аналитической службы агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев отмечает, что «Новапорт» обладает наибольшим опытом в управлении аэропортами с умеренным пассажиропотоком среди других российских профильных холдингов. Главной проблемой воздушных ворот Саранска эксперт называет невысокий спрос на услуги авиаперевозчиков, связанный с экономическим положением населения республики и ограниченностью направлений вылетов. «Саранск традиционно проигрывает соседним авиаузлам и железнодорожной дороге, которая позволяет добраться из столицы Мордовии по многим направлениям. Конкурентная среда аэропорта, мягко говоря, не блестящая — рейсы летают лишь в Москву и на курорты», — ­говорит господин Пантелеев. С другой стороны, у «Новапорта» наработаны управленческие решения и есть опыт в привлечении новых авиакомпаний, которые вкупе с новой аэропортовой инфраструктурой Саранска могут дать положительный эффект, добавляет эксперт: «В совокупности вошедший в интегрированную структура холдинга аэропорт только выиграет. Но говорить о том, что в одночасье аэропорт сможет соревноваться с соседними авиаузлами, не приходится».

Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий считает перспективы саранского аэропорта «жизнеспособными, но непростыми». «Все самые интересные и загруженные аэропорты холдинги уже разобрали и теперь сосредоточились на объектах второго и третьего эшелонов. Учитывая повышенное внимание федеральных властей к развитию региональных авиаперевозок, шансы на развитие воздушной гавани Мордовии есть»,— говорит эксперт.

Роман Рыскаль