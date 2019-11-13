Саратовская организация попала в топ-10 самых богатых в стране

Зарегистрированный в Энгельсе Саратовской области фонд социально-экономического развития регионов «Казна Творца Ра» попал в число 10-ти богатейших в РФ. Об этом сообщает РБК со ссылкой на бухгалтерскую отчетность, опубликованную Росстатом. По документам на счетах «Казны Творца Ра» на конец 2018 года находилось 864,3 млрд руб.

Фонд создан «для действий, несущих Развитие, Умножение и Процветание Русского Народа и Светлой Великой Руси», его директором является Александр Парамонов. Со ссылкой на его слова СМИ сообщает, что денежные средства пришли от «дружественных стран, которые укрепляют нашу дружбу и совместную экономику», в том числе от «ордена Госпитальеров», от которого организация получила 10 тыс. т банковского золота.

Марина Ковалева