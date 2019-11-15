Ангелину Бессонову ждут в Ярославле в ноябре

8 ноября в “Ъ”, на rusfond.ru и в эфире ГТРК «Регион-Тюмень» мы рассказали историю пятилетней Ангелины Бессоновой из Тюменской области («Обнять маму двумя руками», Светлана Иванова). У девочки последствия родовой травмы правого плечевого сплетения — порваны нервы в плече, рука почти не работает. Ангелина полностью зависит от помощи мамы. Восстановить правую руку поможет серия операций, которые берутся провести ярославские хирурги. Рады сообщить: вся необходимая сумма (743 088 руб.) собрана. Мария, мама Ангелины, благодарит всех за помощь. Примите и нашу признательность, дорогие друзья.

Всего с 8 ноября 39 270 читателей rusfond.ru, “Ъ”, телезрителей «Первого канала», ГТРК «Регион-Тюмень», «Вологда», «Орел», «Томск», а также 168 региональных СМИ—партнеров Русфонда исчерпывающе помогли 34 детям на 26 091 909 руб.