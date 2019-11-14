Конфискация преимущества

В четвертый день Nitto ATP Final, продолжающегося в Лондоне итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) с призовым фондом $9 млн, второе поражение на групповом этапе потерпел Даниил Медведев. Имея матчбол при счете 5:1 в третьем сете встречи с лидером мирового рейтинга Рафаэлем Надалем, он упустил огромное преимущество. Свидетелем обидной неудачи россиянина и удивительного спасения знаменитого испанца на O2 Arena был корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

Это был один из тех матчей, которые одни стараются подольше помнить, а другие — поскорее забыть. А еще он имел большое турнирное значение. После того как в первом круге Даниил Медведев уступил Стефаносу Циципасу, а Рафаэль Надаль — Александру Звереву, было ясно, что проигравший во втором туре фактически лишается шансов на выход в полуфинал.

То, что оба соперника готовы лучше, чем в понедельник, стало ясно довольно быстро. В дебюте встречи Медведеву, пожалуй, приходилось немного сложнее, когда дело доходило до обменов ударами на задней линии, зато выручала первая подача. Надаль же временами был очень эффектен, пару раз он даже щегольнул комбинациями в стиле «подача — выход к сетке». Правда, в седьмом гейме после двойной ошибки он подарил россиянину первый брейк-пойнт, однако использовать его не позволил, оставив за собой длиннейший розыгрыш.

К началу тай-брейка Медведев разыгрался по полной программе и по-прежнему стабильно подавал. Два эйса по ходу тай-брейка в первой партии оказались существенным бонусом, позволившим россиянину завершить сет в свою пользу. Вот только развить этот успех не удалось, поскольку вторая партия осталась за Надалем. Испанец сделал брейки в первом и последнем геймах, по ходу которого Медведев, как это было на US Open, попытался показать фокус, связанный с максимально сильным выполнением второй подачи, но потерпел неудачу.

Перед началом третьей партии за россиянина было тревожно, но помог Надаль, у которого неожиданно наступил затяжной провал. На финише первого гейма на своей подаче испанец сорвал резаный удар, которым постоянно пользуется на быстрых покрытиях. А когда во втором гейме Медведев отыграл брейк-пойнт, на его лице появилась плутоватая улыбка. Тогда еще никто не знал, что главные эмоции в этом неординарном поединке еще впереди.

В течение следующих нескольких минут испанец был практически безнадежен. Преимущество россиянина возросло до четырех геймов, а в пятом гейме он имел два брейк-пойнта, то есть мог повести 5:0 и затем уже на своей подаче взять сет «всухую». Надаль все же сократил отставание, но вскоре счет стал 5:1, и испанец, по его словам, уже думал, что через пять минут окажется в раздевалке.

И тут в седьмом гейме на подаче испанца наступил момент, который перевернул абсолютно все, превратив Надаля в героя, а Медведева — в неудачника. Не сумев использовать матчбол, да еще обидно оступившись, пытаясь отразить чужой удар, россиянин стал очень быстро терять все, что он имел. Из 26 розыгрышей, проведенных начиная с того матчбола, он оставил за собой лишь пять.

Показалось, что дело двигается к концу, только с другой стороны. Что уже Медведева, проигрывавшего 5:6 и уступавшего на своей подаче 0:30, уже ничего не спасет. Но он неожиданно выдал залп из четырех эйсов подряд. На лице Надаля читалось легкое удивление, однако так-брейк он провел безукоризненно. Россиянин не позволял испанцу оторваться в счете практически до самого конца, но, уступая 4:5, сначала послал мяч за боковую линию ударом справа, а затем допустил микроскопический брак при выполнении бэкхенда. Эту последнюю ошибку Медведева доказала система электронного повтора. В итоге — 6:7 (3:7), 6:3, 7:6 (7:4) в пользу Надаля, который, несмотря на травму брюшного пресса, беспокоившую его еще совсем недавно, смог выдержать этот марафон, продолжавшийся 2 часа 47 минут. И опять, как и в финале US Open, обыграл Медведева в абсолютно неординарном по сценарию матче.

На послематчевой пресс-конференции испанский теннисный джентльмен Рафаэль Надаль попробовал немного поднять своего соперника в глазах журналистов. «Ментально Даниил — супертвердый игрок. Он демонстрировал это в течение всего сезона, об этом говорят все его достижения,— заявил испанец, когда его спросили, можно ли считать причиной его победы психологическую неустойчивость Медведева.— Просто для него был неудачный день. В такой ситуации, как сегодня у Даниила, можно проиграть один раз из тысячи».

Даниил Медведев пришел на свою пресс-конференцию через два с лишним часа после завершения игры. «Я не могу сказать, что все решил матчбол при счете 1:5,— сказал он, отвечая на вопрос корреспондента “Ъ” о том, какой момент в концовке встречи оказался ключевым.— Я оставался в игре, но по определенным причинам не сумел сделать то, что надо. По каким именно? Прямо сейчас по горячим следам сказать трудно. Постараюсь разобраться через некоторое время и сделать для себя выводы».

После поражения Медведева казалось, что его шансы на выход в полуфинал минимальны. Однако вечером россиянину пришла помощь от Стефаноса Циципаса, который очень легко, всего за 1 час 14 минут обыграл прошлогоднего чемпиона Nitto ATP Finals Александра Зверева — 6:3, 6:2. Таким образом, после двух туров у Циципаса две победы (разница сетов — 4:0), у Надаля — одна (2:3), у Зверева — одна (2:2), у Медведева — два поражения (1:4). Но если в пятницу Циципас, который уже забронировал себе путевку в полуфинал, обыграет Надаля в двух сетах, а Медведев столь же уверенно одолеет Зверева, то у россиянина, испанца и немца будет по одной победе, и вторым полуфиналистом из группы «Андре Агасси» за счет лучшего соотношения выигранных и проигранных сетов окажется Медведев.