«Я долго еще буду болеть?»

Денис Руденко вместе с мамой, папой и старшим братом живет в поселке Елань, что в Волгоградской области. У мальчика тяжелое заболевание — злокачественная опухоль мозга. Позади операция и несколько курсов химиотерапии, но окончательно болезнь пока не побеждена. Чтобы Денис полностью выздоровел, необходима протонная терапия. Стоит это лечение очень дорого, в семье Руденко таких денег нет. Помочь мальчику можем мы с вами.

Перед тем как Дениса увезли на операцию, Елена обняла сына.

— Мама, я ведь поправлюсь? И не буду все время лежать в больницах?

— Ну конечно!

— Дай мне слово: когда я выздоровею, ты меня опять отвезешь на море!

Разумеется, мама пообещала. Они были в Адлере совсем недавно — но как будто сто лет назад, в прошлой жизни. Когда все было хорошо, а сын был здоров.

Родители Дениса познакомились еще детьми. Десять лет назад в семье Елены и Антона родился Павел — спокойный, обстоятельный и рассудительный мальчик. А пять лет спустя природа решила немножко уравновесить картину, и у Руденко появился еще один сын — Денис, веселый, хулиганистый и шебутной.

Все было в порядке до весны этого года. У Дениса вдруг сильно заболела голова, появилась тошнота и рвота. Он ослаб, аппетит пропал. Во время ходьбы мальчик начал пошатываться.

Разумеется, родители сразу понеслись с сыном к врачам. И после МРТ узнали, что у Дениса опухоль головного мозга. Новообразование мешало оттоку цереброспинальной жидкости, из-за чего у ребенка возникла гидроцефалия. Мальчика прооперировали — установили дренаж для отвода жидкости из головного мозга. Денису сразу стало чуть получше. А через месяц удалили опухоль — правда, не всю, а только 60%: располагалось новообразование слишком опасно, был риск задеть мозжечок. Гистология тканей позволила поставить окончательный диагноз: медуллобластома мозжечка, злокачественная и быстрорастущая опухоль. Медуллобластома опасна прежде всего тем, что раковые клетки при этом виде опухоли начинают быстро распространяться по путям оттока спинномозговой жидкости.

После удаления части опухоли Денису сменили внешний дренаж на шунт для отвода ликвора. К тому времени мальчик перестал ходить. Врачи опасались, что в ходе операции был задет участок головного мозга, отвечающий за двигательные функции. Но после курса лечебной физкультуры Денис, к счастью, восстановился.

Послеоперационная МРТ показала остаточную опухоль, а также метастазы в оболочках головного мозга и в спинном мозге. Несколько месяцев мальчику проводили химиотерапию, в результате опухоль и метастазы сократились в размерах.

Но болезнь все еще не побеждена. Теперь Денису нужна протонная терапия, которая воздействует строго на опухолевые клетки, не затрагивая близлежащие здоровые ткани.

Такое облучение — единственный способ спасти мальчика.

Центр протонной терапии в нашей стране один — он находится в Санкт-Петербурге, в Медицинском институте имени Березина Сергея (МИБС). Там уже ждут Дениса. Только вот протонное облучение стоит дорого — почти два миллиона рублей. Своими силами семье Руденко такую сумму не собрать.

Кроме моря Денис любит машинки, книжки с картинками и детский сад, куда ходил до болезни. А еще своего старшего брата Пашу. Денис старается во всем ему подражать, но получается не ахти как. Потому что внешне-то братья похожи, но вот в плане темперамента — абсолютные антиподы. Паша может не спеша, часами собирать что-то из конструктора. Денис некоторое время помогает ему с серьезным видом, но в какой-то момент не выдерживает, срывается с места, бежит в другую комнату, начинает хватать игрушки, подкидывать их вверх, прыгать на кровати, танцевать. А потом возвращается к брату и смиренно усаживается вместе с ним конструировать дальше. До следующей вспышки веселья.

Веселый нрав соседствует с недетской мужественностью. Врачи изумлялись, что мальчик во время процедур не плачет и не боится.

— Мама, а я долго еще буду болеть?

— Нет, сынок, ты обязательно поправишься.

— А когда?

Давайте сделаем так, чтобы как можно скорее. Денису очень нужно поехать на море.

Для спасения Дениса Руденко не хватает 813 800 руб. Заведующий отделением радиационной терапии Центра протонной терапии МИБС Николай Воробьев (Санкт-Петербург): «Учитывая диагноз, распространение опухоли, а также возраст Дениса, мы рекомендуем курс протонной терапии. Главное преимущество этого вида лечения в том, что максимальные дозы радиации подаются непосредственно в центр опухоли и метастазов, а интенсивность излучения на их границе снижается. Это минимизирует воздействие на здоровые клетки и ткани организма. Данный метод лечения является наиболее эффективным и щадящим для ребенка». Стоимость терапии 1 972 800 руб. Компания «Ингосстрах» внесла 600 тыс. руб. Компания, пожелавшая остаться неназванной,— 500 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 59 тыс. руб. Не хватает 813 800 руб. Дорогие друзья! Если вы решили спасти Дениса Руденко, пусть вас не смущает цена спасения. Любое ваше пожертвование будет с благодарностью принято. Деньги можно перечислить в Русфонд или на банковский счет мамы Дениса — Елены Валерьевны Ледковой. Все необходимые реквизиты есть в Русфонде. Можно воспользоваться и нашей системой электронных платежей, сделав пожертвование с банковской карты, мобильного телефона или электронной наличностью, в том числе и из-за рубежа (подробности на rusfond.ru). Экспертная группа Русфонда



Артем Костюковский, Волгоградская область