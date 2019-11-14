Валюте не уйти в минус

Скорой реализации идеи отрицательных процентных ставок по валютным депозитам компаний ждать не стоит. Это стало ясно 13 ноября, после того как замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин и ЦБ пока решили повременить с поправками к законодательству, которые позволили бы банкам устанавливать их для юрлиц. «Этот вопрос обсуждался с Центральным банком, пока решили немножко подождать»,— заявил господин Моисеев.

Вообще ситуация с валютными вкладами, в первую очередь в евро, такова, что внутри страны эти привлеченные средства разместить практически невозможно, а в Евросоюзе уже не первый год установлены отрицательные ставки. То есть заработать на валюте банки не могут, а проценты платить приходится. И после того, как 12 сентября Европейский центральный банк снизил процентную ставку по депозитам на 0,1 процентного пункта и она достигла минус 0,5% годовых, российские банки решили поставить вопрос ребром и обратились в ЦБ с просьбой разрешить им играть по тем же правилам.

ЦБ пообещал изучить масштаб проблемы и довольно быстро определился с тем, что для граждан отрицательными ставки быть точно не могут. Насчет юрлиц регулятор раздумывал дольше. В середине октября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор пока продолжает обсуждать эту чувствительную тему, поскольку «потенциально она может генерить убытки» для банковского сектора.

Аналитики полагают, что причина вчерашнего решения на самом деле кроется не в заботе о компаниях, а в том, что идея отрицательных ставок для них может отразиться на гражданах. «Открыв ворота отрицательных ставок для юрлиц, можно закрыть возможность размещения на депозитах валюты для граждан и сформировать условия, при которых будет демотивироваться их сберегательное поведение за счет недоступности определенных инструментов»,— говорит главный экономист «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. К тому же это будет способствовать слишком сильному раздвижению границ между ставками по депозитам и по кредитам, ведь мотивировать банки к выдаче денег по более низкой стоимости ЦБ не может, добавляет он.

Впрочем, как показал опыт, на самом деле никакой проблемы с отрицательными депозитными ставками в России не существует и заявления об их введении или невведении скорее просто популизм. Осенью банки наглядно это продемонстрировали, установив номинальные ставки по валютным депозитам в 0,01% годовых с одновременным введением ежемесячной фиксированной комиссии в зависимости от размера остатка за ведение счета. Например, €10 за каждые €10 тыс. То есть 0,1% в месяц, что дает минус 1,2% годовых. И никаких законодательных инициатив банкам для этого не потребовалось.